Reuters: Trumpove clá môžu tvrdo zasiahnuť maďarskú ekonomiku

Budapešť 13. novembra (TASR) - Víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách môže byť politickým prínosom pre maďarského premiéra Viktora Orbána, ale pre maďarskú ekonomiku je zlou správou v dôsledku možných ciel pre európsky automobilový sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Maďarská mena forint je slabá a Trumpovo ohromujúce víťazstvo ju poslalo na úrovne naposledy zaznamenané v roku 2022, keď centrálna banka v Budapešti spustila núdzové zvyšovanie sadzieb.



Niektorí stratégovia a manažéri fondov upozorňujú, že by to mohla byť len predzvesť väčších pádov, ak Trump splní svoje predvolebné sľuby o zvýšení ciel na dovoz z Číny a Európy. Pre veľkú otvorenosť maďarskej ekonomiky, ktorá je silne prepojená s európskym automobilovým sektorom, by sa forint mohol dostať pod nový tlak.



Európska komisia už začala vyhodnocovať vplyv Trumpovej politiky na európsky blok ako celok a na krajiny, ktoré budú pravdepodobne najviac zasiahnuté. Patria k nim významní výrobcovia automobilov, vrátane Nemecka.



Krajiny strednej Európy majú hlboké obchodné väzby s Nemeckom a jeho automobilovým sektorom. Región posiela 20 % až 30 % svojho exportu do Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, ktorá bude podľa spoločnosti Nomura pravdepodobne viac ovplyvnená americkými clami ako ostatní členovia eurozóny.



Orbánova vláda v dôsledku slabej ekonomiky opakovane vyvíjala tlak na centrálnu banku, aby prudko znížila úrokové sadzby, pretože sa pripravuje na voľby v roku 2026, ktoré by mohli byť tesným súbojom.



Niektorí investori sa obávajú, že tlak politikov by mohol viesť k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb na podporu rastu ekonomiky pred voľbami, čo však zasiahne forint a podporí infláciu. Tá minulý rok prekročila 25 % a bola najvyššia v celej Európskej únii.



Nový guvernér, ktorý vystrieda Györgya Matolcsyho, si bude musieť vybrať medzi posilňovaním dôveryhodnosti a nezávislosti centrálnej banky zameraním sa na jej hlavný cieľ, ktorým je dosiahnutie cenovej stability, alebo sa podvolí rastúcim politickým tlakom na podporu ekonomického rastu.



Podľa UniCredit by forint mohol otestovať svoje rekordné minimá z konca roku 2022, pričom slabá ekonomika predstavuje ďalšie riziká.



"Očakávame, že forint zostane pod tlakom v dôsledku rizika amerických ciel, lokálnej politiky a slabého ekonomického výkonu," uviedli ekonómovia z Barclays v poznámke.



"Forint zostáva najzraniteľnejšou menou strednej a východnej Európy voči rizikám spojeným s globálnym obchodom v dôsledku jeho zamerania na výrobu automobilov a vysokej expozície voči čínskym investíciám," dodali.