Reverzný tok plynu cez Jamal sa zastavil

Moskva 25. februára (TASR) - Reverzný tok plynu smerom na východ, z Nemecka do Poľska, cez plynovod Jamal sa v piatok zastavil. A objavili sa predbežné ponuky na toky plynu smerom na západ. Ukázali to v piatok najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne prepravuje ruský zemný plyn cez Poľsko do západnej Európy, fungoval desať týždňov v reverznom režime. Plyn v potrubí prúdil na východ od 21. decembra 2021. Odberatelia v Poľsku čerpali skôr zo zásob v Nemecku, než aby kupovali viac ruského plynu za vysoké spotové ceny.



Od 15.00 h SEČ v piatok bola ruskému energetickému gigantovi Gazprom pridelená kapacita 6,4 milióna kilowatthodín plynu za hodinu (kWh/h) cez tranzitný bod Kondratki do soboty (26. 2.) ráno, podľa údajov poľského prevádzkovateľa Gaz-System.



Predbežné dodávky na západ sa podľa Gascade ešte nezačali.