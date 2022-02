Reverzný tok plynu v Jamale vyskočil v piatok na štvornásobok

Moskva 25. februára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne prepravuje ruský zemný plyn cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje naďalej v reverznom režime, už 10. týždeň v rade, pričom objem prepravovaného plynu sa v piatok zvýšil až na štvornásobok. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Gascade uviedla, že podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v piatok z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme zhruba 2,92 milióna kilowatthodín. Ešte pred niekoľkými hodinami dosahoval objem plynu v Jamale približne 700.000 kWh/h. Očakáva sa, že v zvýšenom objeme bude plyn v plynovode Jamal prúdiť až do sobotňajšieho rána.



Ako informoval Reuters, zatiaľ nie je jasné, či zvýšený tok plynu má súvislosť s udalosťami na Ukrajine, ktorú vo štvrtok nadránom Rusko napadlo. Tá je ďalšou významnou trasou na tranzit ruského plynu do Európy. Ruský plynárenský koncern Gazprom vo štvrtok uviedol, že jeho dodávky plynu pre európskych zákazníkov cez ukrajinské územia sa nemenia a pokračujú tak ako v predchádzajúcich dňoch.



V súvislosti s dodávkami cez Jamal si však Gazprom, ktorý si môže zarezervovať kapacitu na dodávky plynu do Európy prostredníctvom denných aukcií, žiadnu kapacitu nerezervoval ani na február, ani na marec. Kapacitu si nerezervoval ani na druhý či tretí kvartál.