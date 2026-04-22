Revitalizácia areálu bývalého družstva Kovotvar nebude podliehať EIA
Na realizáciu zámeru bude potrebné získať viaceré povolenia vrátane stavebného, vodoprávneho či súhlasu orgánov ochrany ovzdušia.
Autor TASR
Jablonica 22. apríla (TASR) - Zámer revitalizácie a modernizácie areálu bývalého družstva Kovotvar v Jablonici nebude podliehať plnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodol o tom Okresný úrad Senica po ukončení zisťovacieho konania. Cieľom je doplniť areál o nové linky na recykláciu vybraných druhov odpadu. Vyplýva to z informácií zverejnených na Enviroportáli.
Účelom zámeru je podľa navrhovateľa obnova existujúceho priemyselného areálu a jeho doplnenie o technologické linky na mechanickú recykláciu odpadov vytriedených z komunálneho odpadu, ako aj odpadových plastov zo spracovania starých automobilov a vybratých priemyselných odpadov. Zisťovacie konanie sa začalo doručením zámeru ešte v decembri 2025. Verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s projektom prostredníctvom Enviroportálu a predkladať svoje stanoviská.
Ako vyplýva zo záveru zisťovacieho konania, zámer síce podliehal prevereniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, no v ďalšom procese sa už posudzovať nebude. Úrad však zároveň určil podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu životného prostredia pri realizácii projektu.
Revitalizácia má prebiehať v dvoch etapách. Po ich dokončení má mať recyklačná linka kapacitu do 40.000 ton odpadu ročne, pričom v prvej etape pôjde o 20.000 ton. Medzi hlavné opatrenia patrí povinnosť realizovať práce v súlade s vodným zákonom a predpismi v oblasti ochrany pred povodňami, ako aj zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a rešpektovanie ich ochranných pásiem ešte pred začiatkom zemných prác.
Na realizáciu zámeru bude potrebné získať viaceré povolenia vrátane stavebného, vodoprávneho či súhlasu orgánov ochrany ovzdušia. Proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania je možné podať odvolanie v zákonom stanovenej lehote.
Hanako Industry vznikla v roku 2017 ako pokračovateľ aktivít spoločnosti Auto-Demonta Jablonica v oblasti spracovania a likvidácie odpadov. Areál pôvodne slúžil družstvu Kovotvar. Ako uvádza spoločnosť na svojom webe, ich víziou je budovať výskumno-vývojovú a aplikačnú spoločnosť v oblasti recyklácie, cirkulárnej ekonomiky a ekologických inovácií.
Účelom zámeru je podľa navrhovateľa obnova existujúceho priemyselného areálu a jeho doplnenie o technologické linky na mechanickú recykláciu odpadov vytriedených z komunálneho odpadu, ako aj odpadových plastov zo spracovania starých automobilov a vybratých priemyselných odpadov. Zisťovacie konanie sa začalo doručením zámeru ešte v decembri 2025. Verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s projektom prostredníctvom Enviroportálu a predkladať svoje stanoviská.
Ako vyplýva zo záveru zisťovacieho konania, zámer síce podliehal prevereniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, no v ďalšom procese sa už posudzovať nebude. Úrad však zároveň určil podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu životného prostredia pri realizácii projektu.
Revitalizácia má prebiehať v dvoch etapách. Po ich dokončení má mať recyklačná linka kapacitu do 40.000 ton odpadu ročne, pričom v prvej etape pôjde o 20.000 ton. Medzi hlavné opatrenia patrí povinnosť realizovať práce v súlade s vodným zákonom a predpismi v oblasti ochrany pred povodňami, ako aj zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a rešpektovanie ich ochranných pásiem ešte pred začiatkom zemných prác.
Na realizáciu zámeru bude potrebné získať viaceré povolenia vrátane stavebného, vodoprávneho či súhlasu orgánov ochrany ovzdušia. Proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania je možné podať odvolanie v zákonom stanovenej lehote.
Hanako Industry vznikla v roku 2017 ako pokračovateľ aktivít spoločnosti Auto-Demonta Jablonica v oblasti spracovania a likvidácie odpadov. Areál pôvodne slúžil družstvu Kovotvar. Ako uvádza spoločnosť na svojom webe, ich víziou je budovať výskumno-vývojovú a aplikačnú spoločnosť v oblasti recyklácie, cirkulárnej ekonomiky a ekologických inovácií.