< sekcia Ekonomika
Revitalizácia okolia ZŠ v Dubnici nad Váhom zvýši bezpečnosť školákov
Mesto celkovo preinvestuje asi 450.000 eur.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 29. mája (TASR) - Zvýšenie bezpečnosti žiakov navštevujúcich Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Centrum I v Dubnici nad Váhom je hlavným cieľom stavebných prác na sídlisku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
Okrem zvýšenia bezpečnosti žiakov v rannej a popoludňajšej špičke prinesie revitalizácia tejto časti sídliska aj zlepšenie podmienok pre zabezpečenie hromadnej dopravy a nové ihrisko. Mesto celkovo preinvestuje asi 450.000 eur.
„Súčasťou prác je vybudovanie obratiska pre autobusovú hromadnú dopravu v blízkosti základnej školy vrátane novej bezpečnej autobusovej zastávky s prístreškom a chodníkom zo zámkovej dlažby vedúcim priamo do vstupu základnej školy,“ vysvetlil vedúci dubnického stavebného úradu Jozef Králik s tým, že doteraz školský autobus deti vysádzal až na Kollárovej ulici.
Výsledkom prác, ktoré by mali trvať približne tri mesiace, bude nielen nové autobusové obratisko a zastávka, ale aj priestor pre zásobovanie školy, deväť nových pozdĺžnych parkovacích miest, ako aj doplnené verejné osvetlenie a chodník zo zámkovej dlažby vedúci ako nová trasa pre peších od zastávky k bránam školy.
Okrem zvýšenia bezpečnosti žiakov v rannej a popoludňajšej špičke prinesie revitalizácia tejto časti sídliska aj zlepšenie podmienok pre zabezpečenie hromadnej dopravy a nové ihrisko. Mesto celkovo preinvestuje asi 450.000 eur.
„Súčasťou prác je vybudovanie obratiska pre autobusovú hromadnú dopravu v blízkosti základnej školy vrátane novej bezpečnej autobusovej zastávky s prístreškom a chodníkom zo zámkovej dlažby vedúcim priamo do vstupu základnej školy,“ vysvetlil vedúci dubnického stavebného úradu Jozef Králik s tým, že doteraz školský autobus deti vysádzal až na Kollárovej ulici.
Výsledkom prác, ktoré by mali trvať približne tri mesiace, bude nielen nové autobusové obratisko a zastávka, ale aj priestor pre zásobovanie školy, deväť nových pozdĺžnych parkovacích miest, ako aj doplnené verejné osvetlenie a chodník zo zámkovej dlažby vedúci ako nová trasa pre peších od zastávky k bránam školy.