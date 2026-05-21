Revitalizujú vodný tok Morava za viac ako 25,5 milióna eur
Autor TASR
Moravský Svätý Ján 21. mája (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) revitalizuje vodný tok Morava za viac ako 25,5 milióna eur, ide o najväčší revitalizačný projekt podniku. Stavba je rozdelená do 14 stavebných objektov na úseku dlhom 17 riečnych kilometrov. V súčasnosti pokračujú práce na štyroch stavebných objektoch. Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák.
V súčasnosti prebieha finálne svahovanie brehov. „Jednotlivé objekty spočívajú z prepojenia jestvujúcich ramien Moravy formou zníženia brehov, rozoberania brehových opevnení a v integrácii meandra. Úplná integrácia meandra prebehne v súčinnosti s rakúskym partnerom, a preto aj dokončenie tohto stavebného objektu je závislé od postupu prác na rakúskej strane,“ vysvetlil s tým, že stavebne dokončených je aktuálne desať zo 14 objektov.
Odklonenie toku rieky z hlavného koryta do nového meandra plánuje podnik uskutočniť do konca júna. „Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355-dňového prietoku. Všetky ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom rieky Morava aj novosprietočneným meandrom,“ priblížil Bocák. Presmerovanie toku majú dosiahnuť vytvorením kamenného prahu naprieč súčasným korytom Moravy na úroveň Q355, teda faktickým navýšením dna rieky.
Hranica medzi Slovenskom a Rakúskom zostane aj po revitalizácii vedená stredom rieky vrátane novosprietočnených meandrov v oboch krajinách. V dôsledku projektu dôjde k zámene území medzi štátmi, pričom výmera vymenených plôch bude podľa SVP rovnaká. „Rakúsky partner začal s prácami na stavbe začiatkom roka 2026. Prvými prácami boli nevyhnutné výruby a vytvorenie prístupov pre stavebné mechanizmy. V priebehu mesiaca apríl začali výkopové práce na severnej strane rakúskeho meandra,“ ozrejmil.
Bocák súčasne zdôraznil, že na Slovensku dosiaľ nerobili revitalizačný projekt takéhoto rozsahu na veľkej rieke. V rôznom stupni prípravy sú však podľa neho aj revitalizačné štúdie pre rieky Tisa, Latorica a Dunaj. Každý projekt si podľa vodohospodárov vyžaduje individuálny prístup zohľadňujúci špecifiká konkrétneho toku.
Revitalizácia vodného toku Morava prebieha v úseku riečnych kilometrov 69,00 až 52,01. Hodnota projektu je 25.563.135,85 eura. Štátny podnik ho financuje z Plánu obnovy a odolnosti SR.
