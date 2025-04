Revízia kohéznej politiky má podporiť konkurencieschopnosť EÚ

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predložila revíziu politiky súdržnosti Európskej únie (EÚ) s cieľom lepšie podporiť konkurencieschopnosť a dekarbonizáciu Európy, obranu a bezpečnosť, pohraničné regióny na východe Európy i cenovo dostupné bývanie, energetickú transformáciu a odolnosť v oblasti vody. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zámerom novej iniciatívy je zefektívniť kohéziu podporovaním členských štátov a regiónov, aby investovali do európskych strategických priorít, a zachovať pritom zameranie politiky súdržnosti na znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov.



Komisia vyzve členské štáty, aby časť svojich kohéznych fondov na roky 2021 - 2027 preprogramovali na nové investície.



Vzhľadom na úlohu podnikov, bez ohľadu na ich veľkosť, pri riadení výskumu, inovácií, prenosu poznatkov a technológií eurokomisia navrhuje rozšíriť podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) aj na veľké spoločnosti v kritických sektoroch, ako je obrana, strategické technológie a dekarbonizácia. Komisia nabáda členské štáty, aby investovali viac aj do strategických technológií v rámci Platformy strategických technológií pre Európu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a inovácie Európy.



Návrh EK umožní členským štátom využívať finančné zdroje z Kohézneho fondu na vybudovanie odolnej infraštruktúry na podporu vojenskej mobility. Podporia sa ním aj výrobné kapacity malých a veľkých podnikov v sektore obrany vo všetkých regiónoch EÚ.



Okrem toho programy súdržnosti vo východných pohraničných regiónoch, najviac postihnutých ruskou agresiou proti Ukrajine, budú mať prospech z preferenčnej úrovne predbežného financovania, ak presunú aspoň 15 % im pridelených finančných zdrojov na nové strategické priority.



Komisia zároveň navrhla zdvojnásobiť objem financií v rámci politiky kohézie určených na cenovo dostupné bývanie. Členské štáty budú môcť využívať aj súkromné a verejné financovanie prostredníctvom nového finančného nástroja zriadeného spoločne s Európskou investičnou bankou (EIB). Nástroj skombinuje financovanie súdržnosti so zdrojmi EIB a iných medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj národných podporných a komerčných bánk.



Okrem toho členské štáty budú môcť zvýšiť investície do odolnosti v oblasti vody i do digitalizácie vodohospodárskej infraštruktúry, zmierňovania vplyvov sucha a dezertifikácie.



Revízia kohézneho financovania podporí aj investície na podporu energetických prepojovacích a prenosových sústav, ako i zavádzanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Bude to mať zásadný význam pre urýchlenie energetickej transformácie a podporu čistej mobility.



Všetky projekty v oblasti súdržnosti vypracované v rámci strategických priorít EÚ budú mať nárok až na 30 % predbežného financovania, ale programy súdržnosti, ktoré presunú aspoň 15 % svojich celkových finančných prostriedkov na tieto priority, budú mať ešte vyššiu úroveň zálohových platieb.



Komisia upozornila, že financie EÚ na investície do strategických priorít pokryjú 100 % nákladov vo všetkých regiónoch.



Navrhnuté legislatívne zmeny v oblasti kohézie teraz prerokujú Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)