Revízia ukázala mierne vyšší výkon ekonomiky v 2022

Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika v roku 2022 rástla mierne rýchlejšie, ako ukazovali doterajšie čísla. Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol na 1,8 % z pôvodne uvádzaných 1,7 %. Naopak, rast ekonomiky v roku 2021 bol mierne nižší, na úrovni 4,8 % oproti pôvodne zverejnenému rastu o 4,9 %. Vývoj ekonomiky za roky 2019 a 2020 zostal nezmenený. Vyplýva to z revízie, ktorú v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



ŠÚ SR uskutočnil druhú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila ročné aj štvrťročné údaje o HDP a jeho zložkách za roky 2019 až 2022 a prvý polrok 2023. Vplyv revízie upravil vývoj reálneho HDP (v stálych cenách) za jednotlivé roky od -0,1 percentuálneho bodu (p. b.) do +0,1 p. b.



Revíziu údajov národných účtov vykonáva ŠÚ SR pravidelne dvakrát do roka, a to v apríli a v októbri. Aktuálne zmeny boli urobené v súlade s platným kalendárom revízií na rok 2023.