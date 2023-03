Revíziou rodinného rozpočtu možno ušetriť, dôležité je tvoriť rezervu

Bratislava 7. marca (TASR) - Každá tretia slovenská domácnosť v súčasnosti pociťuje napätie vo svojom rodinnom rozpočte. Takmer každý tretí Slovák nemá finančnú rezervu a ani si ju netvorí. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, podľa ktorej môže v takejto situácii pomôcť prehodnotiť hospodárenie domácnosti. Mesačne je tak možné ušetriť desiatky eur, ktoré poslúžia napríklad pri tvorbe rezervy.



"Na začiatok je dobré spraviť si prehľad o tom, na čo a koľko míňame. Rodinné financie by v ideálnom prípade mali byť rozložené v pomere 40:30:20:10," priblížila Linda Valko Gáliková z 365.bank.



Na chod domácnosti a bežnú spotrebu by podľa tohto pravidla malo ísť približne 40 % mesačných príjmov. Splátky úverov, pôžičiek či hypotéky by nemali presiahnuť tretinu mzdy. Približne 20 % príjmu by malo smerovať na sporenie vrátane investovania. Zvyšná desatina by mala tvoriť rezervu na budúce neplánované výdavky alebo výpadok príjmu.



Ušetriť sa dá predovšetkým optimalizáciou bežných nákladov na spotrebu a domácnosť. Banka radí vyhýbať sa neuváženým nákupom, porovnávať ceny tovarov a služieb a vyberať si tie, ktoré sú cenovo výhodnejšie. "Peniaze by sme nemali míňať na veci, ktoré nepotrebujeme a rovnako by sme nemali zbytočne platiť za služby, ktoré nevyužívame, alebo nie sú vyslovene nevyhnutné. Prípadne môžeme nájsť ich výhodnejšie alternatívy," uviedla Valko Gáliková.



Výraznú sumu je možné ušetriť aj revíziou pôžičiek a ich konsolidáciou, resp. refinancovaním. Zvážiť by to mali tie domácnosti, ktoré napríklad čerpajú úvery z viacerých bánk či nebankoviek, splácajú dlh na kreditnej karte alebo dofinancovali hypotekárny úver spotrebným. Konsolidácia je opodstatnená vtedy, ak klient získa nižšiu mesačnú splátku.



Okrem výdavkov by mali domácnosti myslieť aj na vytváranie úspor. "Vhodné je pritom kombinovať viazané a neviazané sporenia s dlhodobým investovaním. Dôležité je pritom odkladať si pravidelne, hoci aj v malých sumách a na začiatku mesiaca," doplnila Valko Gáliková.