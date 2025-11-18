< sekcia Ekonomika
Revolut spúšťa nové partnerstvo s platformou Booking.com
Revolut je globálna fintech spoločnosť. V roku 2015 Revolut začal svoju činnosť vo Veľkej Británii, kde ponúkal prevody a výmenu mien. Dnes má viac ako 65 miliónov zákazníkov po celom svete.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Revolut, globálna fintech aplikácia, oznámila globálne partnerstvo v oblasti platieb s jednou z najväčších online cestovných platforiem na svete Booking.com. Vďaka rozšíreniu ponuky Revolutu môžu milióny zákazníkov Booking.com po novom platiť prostredníctvom Revolut Pay, pričom môžu využívať výhodu viacerých mien.
„Naša stratégia v Revolute je o tom, aby sme boli tam, kde sú naši zákazníci. Keďže naši zákazníci milujú cestovanie a milióny z nich používajú Booking.com, toto partnerstvo je pre nás prirodzené. Integrácia Revolut Pay znamená rýchlejší, bezpečnejší a v konečnom dôsledku aj výhodnejší proces platenia pre používateľov,“ povedal Alex Codina, generálny manažér v Revolute.
„V Booking.com neustále hľadáme spôsoby, ako ľuďom zjednodušiť objavovanie sveta. Zavádzanie inovatívnych riešení, ktoré robia platby na našej platforme rýchlymi, bezpečnými a flexibilnými, je kľúčom k tomuto cieľu,“ povedal JC Rodriguez, riaditeľ v Booking.com.
