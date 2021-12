Revúca chce s výstavbou multifunkčnej športovej haly začať do marca

Revúca 31. decembra (TASR) – Samospráva Revúcej chce s výstavbou multifunkčnej športovej haly a zastrešením existujúcej ľadovej plochy začať najneskôr do začiatku marca. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Július Buchta, meškanie projektu spôsobilo zvyšovanie cien a nedostatok materiálu v stavebníctve.



"Projekt športovej haly a rekreačného a športovo-oddychového areálu sa dostal do fázy, kde sme si mysleli, že sme skončili a budeme musieť vracať peniaze. Našťastie sme našli riešenie, ako pokračovať ďalej," prezradil primátor. Ako dodal, po získaní všetkých povolení samospráva zistila, že nemôže začať stavať, keďže sa pôvodný projekt pre zvyšovanie cien v stavebníctve predražil o približne 1,3 milióna eur.



"Hlavné zvýšenie, až o milión eur, bolo v multifunkčnej športovej hale. Bola tam použitá špeciálna klenba z oceľových lán. Oceľ išla v niektorých prípadoch hore až o 100 percent, my sme tam mali 350 ton ocele," vysvetlil Buchta. V rámci projektu preto došlo k zmenám v konštrukcii haly, ktorá nakoniec nebude kruhová, ale obdĺžniková. Podľa primátora však bude spĺňať všetky pôvodné funkcie.



Na vybudovanie športového areálu získalo mesto Revúca od štátu účelovú dotáciu vo výške približne 3,75 milióna eur, verejné obstarávanie na zhotoviteľa vyhralo konzorcium okolo spoločnosti Ferrmont. Získané finančné prostriedky musí samospráva vyčerpať do konca roka 2022.



Mesto v projekte športového areálu počíta so zastrešením existujúcej umelej ľadovej plochy a výstavbou multifunkčnej haly. Areál by mal okrem ľadového hokeja poskytovať priestor aj pre volejbal, florbal či hádzanú. Športová hala má tiež spĺňať kritériá na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí.