Revúcej chýba 358.000 eur, pripravuje aj racionalizáciu zamestnancov

Revúca 26. októbra (TASR) - Mestu Revúca chýba pre zvýšené náklady a nižšie podielové dane v rozpočte približne 358.000 eur. Od leta pracuje na viacerých úsporných opatreniach a v rámci racionalizácie zamestnancov nevylučuje ani možné znižovanie stavov. Pre TASR to skonštatoval primátor mesta Július Buchta.



"Očakávali sme, že v pocovidovom období sa situácia zlepší, ale opak je pravdou. Od roku 2022 nám valorizáciou platov či nárastom cien energií vzrástli naše vstupné náklady skoro o milión eur. Ale na druhej strane nám v tejto výške nenarástol príjem. Príjem z podielových daní nám narástol o necelých 100.000 eur, to je desaťnásobný rozdiel," skonštatoval Buchta.



Podielové dane sú pre mesto Revúca hlavný zdroj príjmov. V katastrálnom území mesta sa nenachádzajú veľké podniky, z ktorých fungovania by samospráva mohla získať dodatočné financie, odkázaná je preto takmer výlučne na financovanie od štátu. Výpadok v mestskej kase v tomto roku okrem zvýšenia výdavkov spôsobili aj nižšie podielové dane či nepresná prognóza ich vyplácania z minulého roka.



Samospráva v rámci nepriaznivej ekonomickej situácie pristúpila k viacerým úsporným opatreniam, na ich príprave pracuje od začiatku leta. "Asi 100.000 eur sme ušetrili pri opatreniach v oblasti školstva a hlavne na zimnej údržbe, keďže si ju robíme vo vlastnej réžii," priblížil primátor s tým, že financovať bežné výdavky sa mestu zatiaľ darí bez použitia rezervného fondu.



V zavádzaní úsporných opatrení plánuje samospráva ďalej pokračovať a nevylučuje ani znižovanie stavov. "Budeme musieť urobiť aj opatrenia na úrovni racionalizácie zamestnancov, týkať sa to bude všetkých organizácií v gescii mesta. Máme pripravenú novú organizačnú štruktúru, ktorá bude platiť od januára. Bude to o spájaní oddelení a ich zefektívnení," uviedol Buchta s tým, že v súčasnosti mesto zamestnáva približne 200 ľudí.



V snahe zabezpečiť kvalitné služby pre občanov samospráva v uplynulých rokoch prijala i nepopulárne opatrenia. V roku 2022 pristúpila k zvýšeniu poplatku za odpad, vlani zvyšovala daň z nehnuteľností. Zvyšovanie poplatku za odpad nevylučuje ani v budúcom roku, rozhodovať o tom bude mestské zastupiteľstvo. "Mechanicko-biologická úprava odpadu nám prinesie zvýšenie výdavkov, budeme to musieť nejakým spôsobom ošetriť," vysvetlil primátor.



Mesto v súčasnosti pracuje aj na príprave rozpočtu na rok 2025, zostaviť chce vyrovnaný, no aj reálny rozpočet. V prípade, že bude daňová prognóza zo strany štátu opäť nepresná, nevylučuje, že do nového roka vstúpi v rozpočtovom provizóriu. "Pokiaľ nebudeme mať relevantné podklady, tak nás to môže dobehnúť a na konci roka nemusíme mať na výplaty," dodal Buchta.