Reynders: Európska prokuratúra musí naplno fungovať od 1. marca

Brusel 2. decembra (TASR) – Európska komisia v stredu vyzvala členské štáty EÚ, aby čo najrýchlejšie vymenovali svojich delegovaných prokurátorov do Európskej prokuratúry (EPPO), aby táto nová európska inštitúcia bojujúca proti podvodom v európskom rozpočte mohla začať naplno pracovať od 1. marca 2021.



Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu bola oficiálne zriadená už koncom septembra. Vtedy zložili prísahu pred Súdnym dvorom EÚ hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová a ďalších 22 prokurátorov zastupujúcich zúčastnené štáty.



Úlohou Európskej prokuratúry je vyšetrovať a stíhať trestné činy proti finančným záujmom EÚ, predovšetkým zneužívanie európskych fondov, ale aj veľké cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty či financovanie medzinárodného terorizmu. Kövesiová už dávnejšie naznačila, že pre túto trestnú činnosť EÚ prichádza ročne o 30 až 60 miliárd eur.



Sfunkčnenie novej inštitúcie závisí od vymenovania delegovaných prokurátorov zo strany všetkých zúčastnených krajín, ktorí budú v jednotlivých štátoch poverení viesť vyšetrovanie v mene Európskej prokuratúry. Okrem toho sú potrebné aj úpravy vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom integrovať do národných legislatív nový vyšetrovací orgán EÚ.



„Niekoľko členských štátov už vymenovalo svojich delegovaných prokurátorov, ktorí začnú od 15. januára pracovať na testovaní rôznych právnych úkonov na Európskej prokuratúre. Vyzývam ostatné členské štáty, aby urýchlili svoje nominácie a aby bolo možné zahájiť činnosť agentúry od 1. marca 2021," uviedol po skončení stredajšej videokonferencie ministrov spravodlivosti EÚ eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



Podľa jeho slov si EÚ už nemôže dovoliť ďalšie oneskorenia pre operatívnu činnosť EPPO, aj vzhľadom na ochranu prostriedkov z budúceho viacročného rozpočtu EÚ a s ním spojeného plánu obnovy po koronakríze.



V súčasnosti len dve krajiny vymenovali všetkých svojich zástupcov do EPPO – Nemecko a Slovensko. Proces vymenovávania v týchto dňoch prebieha v Estónsku, Holandsku a Luxembursku.



Z 27 členských štátov EÚ sa len päť krajín nezúčastňuje na práci EPPO, a to Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko.