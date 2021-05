Rezervácie hotelov v Španielsku v apríli vzrástli

Madrid 24. mája (TASR) - Rezervácie hotelov v Španielsku v apríli prudko vzrástli, ale stále sú ďaleko od úrovní, ktoré dosahovali pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad INE.



Podľa oficiálnych údajov sa počet nocí, ktoré si rezervovali turisti v španielskych hoteloch, v apríli zvýšil na 4,05 milióna z nuly pred rokom, keď prísne obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu paralyzovali sektor cestovného ruchu.



Ale aj napriek tomuto "skoku" boli tohoročné aprílové rezervácie stále o 85 % nižšie ako pred dvoma rokmi, v apríli 2019. To ukazuje, aký úder pandémia uštedrila kľúčovému odvetviu španielskej ekonomiky cestovnému ruchu.



Celkový počet rezervácií za prvé štyri mesiace 2021 bol o 71 % nižší ako v rovnakom období minulého roka, pretože prvé cestovné obmedzenia boli zavedené až v polovici marca 2020.



Predbežné údaje z rezervačných platforiem naznačujú, že počet rezervácií sa v máji ešte zvýšil po skončení sa platnosti výnimočného stavu v krajine, čo umožnilo Španielom cestovať aspoň doma.



Podľa INE tvorili miestni turisti v apríli takmer 70 % z celkového počtu rezervácií, zatiaľ čo najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov tvorili Nemci, ktorí môžu cestovať na Baleárske ostrovy.



Premiér Pedro Sánchez v nádeji, že priláka viac zahraničných návštevníkov a podnieti oživenie v tomto sektore, minulý týždeň oznámil, že plne očkovaní ľudia z ktorejkoľvek krajiny budú môcť vstúpiť do Španielska od 7. júna.



Predpovedal, že počet zahraničných turistov by mohol dosiahnuť toto leto 30 až 40 % "predpandemickej" úrovne a do konca roka stúpnuť až na 70 %.