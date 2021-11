Rezervácie na transatlantické lety IAG sa blížia úrovni z roku 2019

Londýn 22. novembra (TASR) - Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník britských aerolínií British Airways (BA), španielskej Iberie, Vuelingu či írskych aerolínií Aer Lingus v pondelok oznámila, že rezervácie na transatlantické lety už dosiahli takmer 100 % úrovne z roku 2019 po tom, čo Spojené štáty začiatkom tohto mesiaca zrušili cestovné obmedzenia.



Letecké spoločnosti ako BA alebo Virgin Atlantic vkladajú veľké nádeje do znovuotvorenia trás z Európy do USA. Tie sú totiž kľúčové pre zotavenie ich financií a návrat k ziskom po viac ako 18 mesiacoch cestovných obmedzení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré im spôsobili dlhy v miliardách dolárov.



Šéf BA Luis Gallego na konferencii Airlines UK povedal, že skupina sa zotavuje a očakáva návrat lietania na úroveň pred pandémiou do roku 2023.



"Teraz, keď sa svet otvára, zvyšujeme našu kapacitu," povedal. "Transatlantické rezervácie už dosiahli takmer 100 % úrovne z roku 2019. Očakávam, že severoatlantické trasy dosiahnu plnú kapacitu do budúceho leta."



Gallego však varoval, že zvýšenie poplatkov na londýnskom letisku Heathrow by mohlo zasiahnuť zotavovanie v tomto odvetví. A upozornil, že 40 % cestujúcich, ktorí využívajú Heathrow na tranzit do iných destinácií, by si mohlo zvoliť alternatívne letecké uzly.



Britský úrad pre civilné letectvo (CAA) predložil totiž predbežný návrh, ktorý umožní Heathrow v období rokov 2022-2027 zvýšiť poplatky za cestujúcich až o 50 %.



„Ak dôjde k zvýšeniu pristávacích poplatkov, viem, že IAG nebude sama, kto prehodnotí využitie letiska Heathrow ako prístavu,“ povedal. "Práve teraz sa letectvo snaží dostať z najhoršej krízy vôbec. Prevádzkovatelia zo Spojeného kráľovstva musia byť schopní konkurovať," dodal.