Rezervy Ruska klesajú, fiškálny vankúš má však na roky

Londýn/Moskva 17. februára (TASR) - Vojna na Ukrajine vyčerpáva ruskú štátnu kasu, avšak fiškálny vankúš, ktorý si Moskva vytvorila za posledné dve desaťročia, je dostatočne veľký na to, aby vydržal ďalšie roky. A to aj v prípade, ak ceny ropy klesnú na 60 USD za barel (159 litrov). Informovala o tom agentúra Reuters.



Hodnota likvidnej časti ruského štátneho investičného fondu, známeho ako Fond národného bohatstva, klesla od začiatku vojny na Ukrajine o viac než polovicu, keď po uvalení sankcií západných štátov musela ruská vláda investovať obrovské peniaze do vykrývania rozpočtového deficitu a podpory štátnych firiem. K 1. februáru tohto roka dosiahla hodnota tohto fondu, ktorý slúži na horšie časy, 55 miliárd USD (51,08 miliardy eur), čo predstavuje 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), ukázali údaje ruského ministerstva financií. K 1. februáru 2022, teda pred útokom Ruska na Ukrajinu, dosahovali 112,7 miliardy USD (6,6 % HDP). Navyše, Západ zmrazil ruské rezervy v hodnote 300 miliárd USD.



Ruské ministerstvo financií minulo vlani z fondu 3,46 bilióna rubľov na pokrytie rozpočtového schodku a ďalších vyše bilióna rubľov na ďalšie výdavky. Tento rok plánuje odčerpať z fondu na krytie rozpočtového deficitu 1,3 bilióna rubľov a zhruba 900 miliárd rubľov na podporu firiem a investičné výdavky.



Fond by sa mohol podľa odhadov ekonóma CentroCreditBank Jevgenija Suvorova vyčerpať už v roku 2025, avšak vtedy, ak by ceny ropy klesli zhruba na 50 USD/barel. Cena ropy Brent sa však momentálne pohybuje okolo 82 USD za barel a ruská ropa Urals sa obchoduje približne za 74 USD/barel a nič nenaznačuje, že by mali zaznamenať prudký pokles. Ruské ministerstvo financií dokonca dúfa, že tento rok sa podarí zvýšiť objem financií vo Fonde národného bohatstva zhruba o 20 miliárd USD.



Aj pri cene ropy 60 USD/barel by mohlo Rusko podľa Dmitrija Polevoja zo spoločnosti Astra Asset Management udržať financie vo fonde na bezpečnej úrovni celé roky, aj keď investície fondu do projektov zvyšujúcich jeho nelikvidné aktíva budú v prípade poklesu cien komodít znižovať manévrovací priestor. K nelikvidným aktívam patria vklady v štátnych bankách, investície do akcií či do firemných dlhopisov. Za dva roky sa nelikvidná časť aktív vo fonde zvýšila z pôvodných 38 % na 59 % objemu fondu.



Lenže ministerstvo financií môže využiť pomoc centrálnej banky. "Vláda bude vždy schopná získať potrebné ruble do rozpočtu od centrálnej banky výmenou za takzvané nelikvidné aktíva Fondu národného bohatstva," dodal Polevoj.



Navyše, aj ministerstvo financií si je vedomé, že je potrebné udržať peniaze vo fonde na dostatočne vysokej úrovni. Minister financií Anton Siluanov v decembri uviedol, že v žiadnom prípade neplánujú dostať fond "na nulu" a nemať "ani kopejku v rezerve". Ako povedal, keď uvidia, že objem financií vo fonde výraznejšie klesá, prijmú iné opatrenia na riešenie rozpočtového deficitu.



Aj podľa Eliny Ribakovovej z Kyjevskej školy ekonomiky je predstava, že by Rusko mohlo o svoje finančné rezervy v krátkej dobe prísť, zavádzajúca. Uviedla, že od roku 2014 Moskva urobila viacero opatrení vo fiškálnej oblasti, navyše, ceny ropy okolo 80 USD za barel sú pre Rusko veľmi výhodné. "Možno pri 70 USD, prípadne 60 USD/barel by to mohli začať trochu cítiť, avšak stále nebude možné hovoriť o nejakej kríze, ak bude Rusko predávať ropu za minimálne 60 USD za barel," dodala Ribakovová.



(1 EUR = 1,0768 USD)