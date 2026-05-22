< sekcia Ekonomika
Rezidenčná výstavba v Nemecku klesla vlani na 13-ročné minimum
V roku 2025 sa v Nemecku dokončilo celkovo 206.600 bytových jednotiek, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 18 %, uviedol nemecký štatistický úrad Destatis.
Autor TASR
Berlín 22. mája (TASR) - Rezidenčná výstavba v Nemecku sa v minulom roku prepadla o takmer pätinu na najnižšiu úroveň za 13 rokov. Výstavbu negatívne ovplyvnili úrokové sadzby a vysoké náklady stavebných firiem. Najnovší vývoj tak ešte viac zvyšuje tlak na vládu, aby zmiernila regulačné opatrenia v sektore a podporila aktivitu podnikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V roku 2025 sa v Nemecku dokončilo celkovo 206.600 bytových jednotiek, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 18 %, uviedol nemecký štatistický úrad Destatis. Znamená to pokles výstavby druhý rok po sebe a zároveň najhorší výsledok od roku 2012.
„Výstavba je stále príliš zložitá, príliš drahá, nadmieru regulovaná a celý proces trvá veľmi dlho,“ povedal expert na oblasť bytovej výstavby z ekonomického inštitútu Ifo Ludwig Dorffmeister.
Navyše, Ifo predpokladá, že rezidenčná výstavba klesne aj v tomto roku, a to na 185.000 jednotiek. Ministerka pre bývanie, mestský rozvoj a stavebníctvo Verena Hubertzová v súvislosti s najnovším vývojom uviedla, že sú to „zlé čísla“, dodala však, že počet vydaných stavebných povolení rastie a podpora štátu na zlepšenie dostupnosti bývania pre nízkopríjmové domácnosti dosiahla rekordnú úroveň.
V roku 2025 sa v Nemecku dokončilo celkovo 206.600 bytových jednotiek, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 18 %, uviedol nemecký štatistický úrad Destatis. Znamená to pokles výstavby druhý rok po sebe a zároveň najhorší výsledok od roku 2012.
„Výstavba je stále príliš zložitá, príliš drahá, nadmieru regulovaná a celý proces trvá veľmi dlho,“ povedal expert na oblasť bytovej výstavby z ekonomického inštitútu Ifo Ludwig Dorffmeister.
Navyše, Ifo predpokladá, že rezidenčná výstavba klesne aj v tomto roku, a to na 185.000 jednotiek. Ministerka pre bývanie, mestský rozvoj a stavebníctvo Verena Hubertzová v súvislosti s najnovším vývojom uviedla, že sú to „zlé čísla“, dodala však, že počet vydaných stavebných povolení rastie a podpora štátu na zlepšenie dostupnosti bývania pre nízkopríjmové domácnosti dosiahla rekordnú úroveň.