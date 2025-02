Rezidenčné nehnuteľnosti vlani zdraželi v priemere o 7,5 %

Bratislava 23. februára (TASR) - Rezidenčné nehnuteľnosti v minulom roku zdraželi v priemere o 7,5 %. Rýchlejšie rástli ceny novostavieb, ktoré zdraželi o 2,8 %. Ceny starších bytov vzrástli o 1,7 %. Novostavby boli vlani približne o 600 eur/m2 drahšie ako staršie byty. Vyplýva to z porovnania vývoja cien novostavieb a secondhandových nehnuteľností, ktoré vypracoval portál Nehnuteľnosti.sk v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV).



"Byt v novostavbe s rozlohou 70 metrov štvorcových tak stojí v priemere o vyše 40.000 eur viac ako starší byt. Ceny novostavieb hnali nahor najmä vyššie stavebné náklady, ako aj čoraz vyššie nároky na komfortnú občiansku vybavenosť v okolí novostavieb. Staršie byty síce môžu byť cenovo dostupnejšie, no často si vyžadujú dodatočné investície do rekonštrukcie," uviedol Michal Pružinský z Nehnuteľnosti.sk.



Ceny starších nehnuteľností podľa portálu dosiahli vrchol vlani v auguste, keď sa predávali za 2057 eur/m2, no do decembra klesli takmer o 100 eur. Novostavby vrcholili v septembri na úrovni 2643 eur/m2, pričom v závere roka poklesli približne o 60 eur.



Najdrahšie novostavby boli v Bratislave, kde sa ceny pohybovali nad sumou 3500 eur/m2. Mimo hlavného mesta boli najdrahšie novostavby v okrese Košice II, v Žiline, Banskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši či v Poprade. Ceny za meter štvorcový sa tu pohybovali od 3000 do 3500 eur.



Pri vývoji cien podľa veľkosti bytov najviac zdraželi najväčšie staršie byty a malé byty v novostavbách. Ceny starších štvor a viac izbových bytov podľa portálu vzrástli medzi vlaňajším januárom a decembrom o 23 %. Jednoizbové byty a garsónky v novostavbách zdraželi o 12 %.



Zdraženie v dôsledku zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % od začiatku tohto roka zatiaľ podľa portálu nemalo výrazný vplyv na celkové ceny nehnuteľností. "Zatiaľ ide o veľmi krátke sledované obdobie, preto je na vyvodenie relevantných záverov potrebné hodnotiť vývoj cien z dlhodobejšej perspektívy," spresnil Pružinský.