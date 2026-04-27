Rezidenčný projekt Milrose v Ružinove vstupuje do realizačnej fázy
Už v máji by sa malo začať s prípravnými prácami vrátane vypratávania a následnej asanácie budovy bývalého Kovoprojektu.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Rezidenčný projekt Milrose, ktorý má vyrásť na križovatke ulíc Miletičova a Ružová dolina v Bratislave, vstupuje do realizačnej fázy. Už v máji by sa malo začať s prípravnými prácami vrátane vypratávania a následnej asanácie budovy bývalého Kovoprojektu. S výstavbou by sa malo začať v druhej polovici roka. TASR o tom informovali z developerskej spoločnosti Intrade Group, ktorá za projektom stojí.
„Získanie právoplatného stavebného povolenia a začiatok prípravných prác vnímame ako dôležitý míľnik. A to nielen pre samotný projekt, ale aj z pohľadu celkovej premeny územia v blízkosti trhoviska Miletičova,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Krištofík.
Začiatok výstavby je plánovaný v druhej polovici tohto roka, dokončenie je odhadované na rok 2029. Projekt má ponúknuť 242 bytov doplnených o občiansku vybavenosť v parteri a verejné priestory. V rámci neho má pribudnúť približne 2700 metrov štvorcových nových zelených plôch. Súčasťou premeny má byť aj revitalizácia susednej mestskej parcely s výmerou približne 2750 metrov štvorcových, z ktorej asi 1300 metrov štvorcových tvorí neorganizované panelové parkovisko. Tento priestor sa má premeniť na verejnú plochu s dôrazom na zeleň, oddychové zóny a komunitné využitie.
Projekt majú tvoriť tri bytové domy so samostatnými vstupmi, ktoré spolu vytvárajú jeden čitateľný mestský celok. Architektúra má podľa developera vlastný výraz a identitu, avšak zároveň prirodzene nadväzuje na charakter okolia a reaguje na prostredie v susedstve trhoviska Miletičova.
Územie v blízkosti trhoviska Miletičova bolo dlhé roky spojené s administratívno-priemyselným využitím, reprezentovaným budovou bývalého podniku Kovoprojekt. Projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový Trh, je podľa developera dôležitým krokom smerom k celkovej transformácii územia na plnohodnotný mestský priestor.
