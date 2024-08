Rezort: Čerpanie eurofondov bolo koncom júla na úrovni viac ako 106 %

Bratislava 16. augusta (TASR) - Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše 15,410 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 106,27 %. Vyplýva to z Informácie o čerpaní eurofondov k 31. júlu tohto roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške 286,20 milióna eur. Z toho najviac v OP Integrovaná infraštruktúra (144,63 milióna eur), OP Kvalita životného prostredia (50,79 milióna eur) a OP Ľudské zdroje (73,06 milióna eur).



"Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovensko predstavuje 722,25 milióna eur. Schválené boli prostriedky vo výške 726,03 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 100,52 %," priblížil rezort financií.



Financovanie iniciatívy FAST CARE je podľa rezortu zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 339,56 milióna eur. K 31. júlu boli schválené prostriedky vo výške 326,49 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 96,15 %.



MF SR ozrejmilo, že na opatrenia iniciatívy Safe boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur. Schválené boli prostriedky vo výške 936,74 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,62 %.



Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie 2014 - 2020, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky prijímateľmi. V tomto roku naďalej pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na príslušných ministerstvách a na MF SR. "V súlade s legislatívou EK a národnou legislatívou budú výdavky deklarované na EK prioritne v tomto roku. Lehota zo strany EK je predĺžená až do 31. júla 2025," dodal rezort financií.



Finálna úroveň čerpania bude podľa MF SR známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a záverečných účtov, ktoré budú EK predložené v platných termínoch.