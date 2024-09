Rezort cestovného ruchu a športu: Počet zahraničných turistov poklesol

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prvá polovica letnej dovolenkovej sezóny prekvapila poklesom zahraničných návštevníkov. Klesol najmä počet turistov z Českej republiky, ktorí tvoria zvyčajne veľkú časť návštevníkov. Návštevnosť v júli ťahali najmä domáci návštevníci. Aká bola návštevnosť v auguste zatiaľ známe nie je, podľa predbežných informácií by však mal byť už tradične najsilnejším dovolenkovým mesiacom. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Marek Harbuľák.



"Kým prvých šesť mesiacov tiahli hlavne zahraniční návštevníci, v júli to potiahli Slováci. To tempo rastu medziročného bolo výrazne vyššie, bolo to viac ako 7 %. Trošku nám v júli v porovnaní s minulým rokom klesli zahraniční turisti. Pokles sme zaznamenali najmä na českom trhu," priblížil Harbuľák. Českí turisti podľa štátneho tajomníka tvoria 35 až 40 % zahraničných návštevníkov, ich pokles je preto ťažké nahradiť. Pripomenul, že na ostatných zahraničných trhoch záujem o Slovensko u turistov rastie. Slovensko zaznamenalo záujem turistov z Poľska, Maďarska, Rakúska i Rumunska. Rastie aj počet izraelských návštevníkov, podľa Harbuľáka je to vďaka leteckému spojeniu medzi Tel Avivom a Piešťanmi.



Nárast počtu turistov ministerstvo cestovného ruchu predpokladá aj v auguste. Štatistické údaje síce budú známe až v októbri, podľa predbežných informácií však bude podľa Harbuľáka august už tradične najsilnejším dovolenkovým mesiacom.



"Za august čísla ešte nie sú, mali by byť začiatkom októbra. Máme zatiaľ predbežné informácie z trhu, tie hovoria o tom, že august bol tradične najsilnejší mesiac z hľadiska roka. Vyzerá to aj tento rok tak, otázka už bude len, že kto to potiahne viacej, či Slováci alebo zahraničné trhy," priblížil štátny tajomník s tým, že v porovnaní s vlaňajším augustom predpokladajú nárast v počet návštevníkov.



Podľa Harbuľáka návštevnosť rastie, hoci ešte stále nedosahuje úroveň rekordného roku 2019. "Vidíme však potenciál, aby sme rýchlejšie rástli, preto potrebujeme trochu viac reštartovať odvetvie," priblížil štátny tajomník s tým, že rezort chce viac investovať do tvorby produktu i prezentácie. Predpoklad pre zvýšenie návštevnosti Slovensko podľa neho má, no konkurencia vo svete i v EÚ je veľká a Slovensko s ňou potrebuje držať krok.