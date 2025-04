Rezort cestovného ruchu podpísal dohodu o spolupráci

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR a Slovenská asociácia campingu a caravaningu (SACC) podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre karavaning a kempingový turizmus. Cieľom memoranda je podpora kandidatúry Slovenska na usporiadanie svetového stretnutia karavanistov Rally F.I.C.C. v roku 2027, ktorého organizáciu plánuje prevziať SACC. V pondelok o tom informovalo MCRŠ SR.



„Karavaning je čoraz populárnejšou formou trávenia voľného času, ktorá má výrazný potenciál pre rozvoj domáceho i zahraničného turizmu na Slovensku. Spolupráca so SACC je logickým krokom pri tvorbe priaznivého prostredia pre túto formu cestovania, zároveň ide ruka v ruke s našou víziou udržateľného a regionálne rozptýleného cestovného ruchu,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).



Memorandum upravuje aj spoluprácu pri podpore spoločnej účasti na veľtrhoch a výstavách o kempingu a karavaningu v spolupráci s agentúrou Slovakia Travel. Týka sa tiež zapojenia SACC do odborných programov týchto podujatí. Súčasťou dohody je aj konzultácia pri tvorbe legislatívnych návrhov spadajúcich do pôsobnosti MCRŠ SR a úzka spolupráca pri napĺňaní cieľov stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2035.