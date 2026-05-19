Rezort cestovného ruchu podporil jednotnú klasifikáciu hotelov
Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska podotkol, že hotelové hviezdičky nie sú len symbolom, ale sú jasným prísľubom konkrétnej úrovne služieb, ktorú môže hosť očakávať.
Autor TASR
Demänovská Dolina 19. mája (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR podporilo iniciatívu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) zaviesť na Slovensku jednotnú klasifikáciu hotelov Hotelstars Union (Únie hotelových hviezd), ktorá má priniesť vyššiu transparentnosť a porovnateľnosť služieb. Na utorkovej tlačovej konferencii v Demänovskej Doline o tom informovala štátna tajomníčka MCRŠ SR Jana Štilichová, prezident AHRS Marek Harbuľák a generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
„Zavedenie modernej klasifikácie, ktorej cieľom je zvyšovať a garantovať kvalitu služieb návštevníkom, je napĺňaním jedného z cieľov vlády v oblasti cestovného ruchu. Podporujeme iniciatívu AHRS a dohodli sme sa, že na implementáciu a zabezpečenie udržateľnosti tejto klasifikácie pripravíme legislatívne návrhy, tak aby táto kvalifikácia bola na Slovensku účinná už v roku 2027. Podpisom Memoranda o spolupráci sme zároveň jasne deklarovali náš záujem o podporu aktivít, ktoré majú prispieť k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku, zvyšovaniu kvality, ale aj ekonomickým prínosom pre regióny Slovenska a štát,“ spresnila Štilichová.
Prezident AHRS podotkol, že hotelové hviezdičky nie sú len symbolom, ale sú jasným prísľubom konkrétnej úrovne služieb, ktorú môže hosť očakávať. „V digitálnom prostredí, kde zákazníci porovnávajú ponuky naprieč krajinami, je jednotná klasifikácia kľúčová pre budovanie dôvery,“ dodal Harbuľák s tým, že AHRS bude veľmi intenzívne pomáhať a podporovať ministerstvo aj v ich snahe implementovať túto klasifikáciu do legislatívy.
Vysvetlil, že v súčasnosti nie sú žiadne kritériá ani žiadna legislatíva, ktorá by presne stanovovala, čo by mal spĺňať daný hotel, ak chce nejaký počet hviezdičiek. „Hotelieri idú ešte stále podľa nejakých starých pravidiel, ktoré boli v minulosti regulované vyhláškou z roku 2008. Ale práve preto, lebo od roku 2022 nemáme žiadne kritériá, tá vyhláška bola zrušená, tak nielen hotelieri, ale aj cestovné kancelárie a ich hostia sa na nás obracajú s otázkou, čo majú očakávať, aké sú to kritériá, čo majú očakávať od trojhviezdičkového hotela, ktorý si plánujú zarezervovať. Práve preto tieto dopyty a tieto požiadavky sme pretavili do toho, že naozaj chceme zaviesť nový systém, ktorý tu bude platiť. Budú to jasné kritériá, rovnaké kritériá ako v iných krajinách,“ spresnil prezident AHRS.
Slovensko oficiálne vstúpilo do Hotelstars Union na ich 11. valnom zhromaždení v írskom Corku, ako 22. člen. Asociáciu zastupovali jej prezident Harbuľák a druhá viceprezidentka Veronika Dic Šiklová. Hotelstars Union má 239 kritérií klasifikácie hotelov v siedmich oblastiach. Každé kritérium má hodnotu jeden až 30 bodov, pričom klasifikácia hotelov je od jednej do piatich hviezdičiek. AHRS má takmer 478 členov, z toho 312 ubytovacích zariadení.
