Rezort chápe obavy hotelierov pri zvýšení DPH za ubytovanie

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR rozumie obavám hotelierov, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z ubytovania a následne predraženie dovoleniek môže spôsobiť odlev zahraničných i domácich turistov. Hľadať preto chcú kompromis, ktorý by zabezpečil, aby ostala zachovaná konkurencieschopnosť sektora a zároveň boli naplnené aj konsolidačné opatrenia. V reakcii na štvrtkovú (19. 9.) kritiku Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska (AHRS) k zvyšovaniu DPH z ubytovania na 23 % to uviedol štátny tajomník MCRŠ SR Marek Harbuľák. Zvýšenie DPH z ubytovania je jedným z opatrení na konsolidáciu verejných financií.



"Tá najväčšia obava, ktorej rozumieme a ktorú chápeme, je práve to, že takéto drastické zvýšenie DPH v porovnaní s okolitými krajinami výrazne predraží pobyty a dovolenky na Slovensku, čo bude značná konkurenčná nevýhoda. To môže spôsobiť to, že prestanú chodiť nielen zahraniční návštevníci na Slovensko, ale presmeruje sa nám časť slovenských návštevníkov do zahraničia, kde tie dovolenky budú lacnejšie," priblížil Harbuľák.



Doplnil, že so zástupcami profesijných zväzov združených v Zväze cestovného ruchu, vrátane AHRS, sa vo štvrtok stretli zástupcovia rezortu. Podľa Harbuľáka všetci zúčastnení si uvedomujú potrebu konsolidácie verejných financií, no predstava podnikateľov v cestovnom ruchu o tom, ako by sa malo konsolidovať, je "diametrálne odlišná od toho, aké sú opatrenia, hlavne čo sa týka DPH".



Štátny tajomník priznal, že po vypočutí výhrad hotelierov je jasné, že výpočty, ktoré hovorili o tom, že zvýšenie sadzby DPH z 10 na 23 % má priniesť väčšiu sumu peňazí do štátneho rozpočtu, sa nenaplnia. Pre dovolenkárov je totiž dôležitá predovšetkým cena, a ak tá je v inej krajine nižšia, tak budú preferovať dovolenku v inej krajine. "Musíme hľadať spoločne a našou snahou je hľadať nejaký kompromis, aby sme na jednej strane zabezpečili, aby konkurencieschopnosť tohto sektora tu ostala, aby sme týmto opatrením neposielali návštevníkov do iných krajín a zároveň, aby sa do značnej miery naplnili aj tie konsolidačné opatrenia, uzavrel Harbuľák.



Podľa AHRS zvýšenie DPH za ubytovanie z 10 na 23 %, ktoré vláda predstavila ako jedno z konsolidačných opatrení, zničí domáce hotelierstvo, zahraničných návštevníkov presmeruje do susedných krajín, obmedzí spotrebu domácich či okreše počet pracovných miest. Podľa hotelierov bude toto opatrenie po pandémii, inflačnej a energetickej kríze "poslednou ranou" pre sektor a slovenské ubytovacie zariadenia budú mať problém konkurovať okolitým štátom, kde je daň nižšia.