Rezort chystá zmeny stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní
Zmeny v stavebnom zákone, ktorý je účinný od 1. apríla 2025, majú spresniť niektoré jeho ustanovenia, pri uplatnení ktorých dochádza k ich nejednoznačnému výkladu.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní čakajú zmeny. Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje novely oboch zákonov a ich návrhy plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkovanie vo februári, vyplýva z predbežných informácií o ich príprave na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.
„Ministerstvo dopravy SR sa pri predkladaní stavebného zákona v roku 2025 zaviazalo vykonať jeho revíziu z hľadiska reálneho výkonu aplikačnej praxe. Na základe získaných poznatkov ministerstvo pripraví technickú novelu, do ktorej získané poznatky premietne a precizuje tie ustanovenia, ktoré sa ukázali ako nedostatočne jednoznačné,“ oznámilo ministerstvo.
Novela zákona o územnom plánovaní bude reagovať na skúsenosti orgánov územného plánovania pri obstaraní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie aj pri vydávaní záväzných stanovísk v konaniach podľa stavebného zákona.
„Cieľom je precizovať právnu úpravu, najmä definície, odstrániť duplicitné alebo nadbytočné úkony, reagovať na nesprávnu aplikačnú prax orgánov územného plánovania. Jedným z cieľov je tiež reagovať na potrebu transformácie v oblasti územného plánovania a výstavby v prechodnom období,“ priblížilo ministerstvo.
Prevažná časť zákona o územnom plánovaní nadobudla účinnosť 1. apríla 2024. Od 1. apríla 2025 bol zákon novelizovaný v súvislosti s účinnosťou stavebného zákona, opäť najmä pre vydávanie záväzných stanovísk orgánov územného plánovania o súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a zladenie sa s novou právnou úpravou vo výstavbe.
Podľa zákona o územnom plánovaní je pre mestá a obce termín na obstaranie a schválenie novej digitálnej územnoplánovacej dokumentácie spracovanej podľa nových štandardov a metodiky nastavený na 31. marec 2032. „K decembru 2025 začalo tento proces už viac ako 100 obcí a miest a očakáva sa postupný rastúci trend,“ uviedlo MD.
Až do marca 2032 budú existovať územnoplánovacie dokumentácie schválené podľa pôvodného stavebného zákona z roku 1976. Zároveň relatívne dlhé obdobie sa podľa nového stavebného zákona budú používať ešte ustanovenia starého zákona pre výstavbu. SR je podľa MD v transformačnom procese v územnom plánovaní a výstavbe, čo vytvára nové právne situácie.
