Rezort diplomacie: Čierna Hora ponúka príležitosť pre slovenské firmy

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenské firmy by sa mohli v Čiernej Hore uchádzať o realizáciu viacerých projektov rozvoja dopravnej infraštruktúry, ktorého odhadovaná celková výška je približne deväť miliárd eur. O zapojení slovenských podnikateľov rokoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, priblížil v piatok rezort diplomacie.



"Čiernohorská strana vidí potenciál na zlepšenie podmienok pre potenciálnych investorov zo zahraničia osobitne po dobudovaní dopravnej infraštruktúry, ktorá je momentálne slabinou ich ekonomiky. Participovať by v tomto smere mohli i firmy zo Slovenska," uviedol Chovanec. Krajiny chcú podľa neho ďalej rozvíjať diskusiu a pokračovať v zasadnutiach.



Po rokovaniach s predstaviteľmi Čiernej Hory Chovanec zároveň zhodnotil, že doterajšia úroveň obchodno-ekonomickej spolupráce nezodpovedá vysokej úrovni politických vzťahov. "Preto považujeme za dôležité nájsť mechanizmus, ktorý by nám pomohol vytvoriť optimálne podmienky pre investorov zo SR, a to predovšetkým v oblasti energetiky a obranného priemyslu. Tým by sme naštartovali vzájomný obrat," doplnil štátny tajomník MZVEZ.