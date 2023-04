Rezort diplomacie: Čína je najväčší obchodný partner SR v Ázii

Bratislava/Peking 19. apríla (TASR) - Čína je najväčší obchodný partner Slovenska v Ázii, vzájomný obchodný obrat presiahol v minulom roku 10,6 miliardy eur, čo je viac ako obrat SR s Afrikou a Amerikou dokopy. Obrat má výrazne negatívnu obchodnú bilanciu pre Slovensko. Skonštatoval to pre TASR komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s návštevou predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) v Číne.



"Toky vysokého obratu vzájomného obchodu sú určované skôr nadnárodnými spoločnosťami, napríklad v automobilovom priemysle, ako domácimi subjektami. Medzi negatíva možno počítať aj dlhodobo menší záujem Číny o investičnú prítomnosť na Slovensku," pripomenul rezort slovenskej diplomacie.



Výzvou pre vzájomné vzťahy je vyrovnanie obchodnej bilancie. "Obchod medzi Slovenskom a Čínou je nevyvážený, pričom Slovensko má deficit v obchode s čínskymi výrobkami. Je dôležité nájsť spôsoby, ako zvýšiť slovenský vývoz do Číny a podporiť tak vyrovnanú obchodnú bilanciu," uviedol komunikačný odbor rezortu. MZVEZ tiež zdôraznilo potrebu udržiavať transparentnosť a dodržiavanie medzinárodných noriem a predpisov v obchode a investičnej spolupráci, aby sa zabezpečila rovnaká ochrana záujmov oboch strán, napríklad pri prístupe na vzájomné trhy.



Výzvou je aj zníženie technologickej a surovinovej závislosti od Číny, diverzifikácia tokov dodávateľských reťazcov v priemysle a tiež upriamenie sa na bezpečnostné otázky, ktorým bude EÚ, a teda aj Slovensko, v blízkej budúcnosti voči Číne čeliť.



Spoločné úsilie v oblasti boja proti klimatickým zmenám, prechodu na zelenú ekonomiku a podpory udržateľných technológií je kľúčové pre budúcnosť oboch krajín a celého sveta, keďže Čína sa podieľa zhruba na 30 percentách celosvetových emisií CO2. Za dôležité považuje MZVEZ udržiavať otvorený dialóg a vzájomný rešpekt pri riešení otázok týkajúcich sa ľudských práv a demokracie.



Medzi Slovenskom a Čínou sa rozvíja aj vzdelávacia a kultúrna výmena. Zahŕňa spoluprácu medzi univerzitami, štipendijné programy, vzájomné návštevy umelcov, podporu výučby jazykov i spoločné kultúrne podujatia.



Slovensko sa nachádza v srdci Európy a svojou strategickou polohou môže podľa MZVEZ poskytnúť Číne efektívny prístup na európsky trh. Slovensko zároveň disponuje talentovanými a vzdelanými pracovníkmi, ktorí môžu prispieť k inováciám a rozvoju čínskych podnikov pôsobiacich na slovenskom trhu.



Rezort diplomacie eviduje v súčasnosti v Číne niekoľko desiatok krajanov, ktorí tam žijú a pracujú. "Komunita krajanov žijúcich v Číne bola do značnej miery ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Množstvo krajanov bolo nútených z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení opustiť Čínu," skonštatoval rezort. Najväčšia komunita Slovákov žije v regióne Šanghaja. Pohybujú sa v rôznych sférach, od obchodno-reprezentačných po masmediálnu komunikáciu.