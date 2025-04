Rezort diplomacie: Kirgizsko je príležitosť pre domáce firmy

Bratislava 25. apríla (TASR) - Slovenské firmy by mohli využiť rozvíjajúce sa príležitosti v Kirgizsku a prispieť tak k prehĺbeniu slovensko-kirgizskej hospodárskej spolupráce. Výhodná poloha tejto krajiny predstavuje taktiež potenciál expandovať do ďalších krajín Strednej Ázie. Zhodnotil to v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti otvorenia podnikateľského fóra Interhelpo 2.1 v Biškeku.



„Kirgizsko má veľký potenciál v oblasti využívania vodnej energie a Slovensko má v tomto smere čo ponúknuť. Okrem bohatých skúseností so zabezpečením a rekonštrukciou vodných priehrad a elektrární môžeme zdieľať aj naše technológie a osvedčené postupy v poľnohospodárstve, strojárstve či doprave,“ priblížil Blanár s tým, že SR už v súčasnosti dodáva do regiónu monitorovacie systémy vodných stavieb a meteorologický a hydrologický systém predpovedí.



Spolu 150 podnikateľov a predstaviteľov hospodárstva a vlád oboch štátov rokuje na fóre o rozvoji existujúcich alebo nadviazaní nových partnerstiev v oblasti strojárstva, elektrotechnického priemyslu, tiež informačných technológií, polygrafie, energetiky, dopravy, ale rovnako zelených technológií, manažmentu vodných zdrojov či potravinárstva. Posilnenie obchodných vzťahov bolo zároveň predmetom rokovania šéfa slovenskej diplomacie s kirgizským ministrom hospodárstva a obchodu Bakytom Sydykovom, doplnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Obchodná bilancia medzi Slovenskom a Kirgizskom dosiahla vlani takmer 77 miliónov eur, pričom slovenský vývoz vzrástol medziročne viac ako štvornásobne. „Stále to však nie je veľa, prišli sme preto v rámci aktivít ekonomickej diplomacie podporiť posilnenie obojstranne výhodných obchodných a investičných vzťahov. Súčasťou mojej delegácie je podnikateľská misia vyše 40 zástupcov 30 slovenských spoločností a inštitúcií,“ zhodnotil Blanár.



Minister pripomenul, že Európska únia minulý rok podpísala strategickú dohodu o spolupráci s Kirgizskou republikou, ktorú práve v apríli ratifikoval aj slovenský parlament. Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci (EPCA) podľa neho vytvára nový právny rámec na prehĺbenie aktivít v oblastiach obchodu, investícií, trvalo udržateľného rozvoja, konektivity, výskumu, inovácií, vzdelávania, ako i životného prostredia a zmeny klímy.