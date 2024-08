Rezort: Doba poskytnutia sociálnych služieb z obce by mala byť 30 dní

Bratislava 14. augusta (TASR) - Lehota na poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálnych služieb zo strany obcí by sa mala zmeniť na 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby (FO) odkázanej na pomoc iného človeka. Vyplýva to z návrhu na doplnenie zákona o sociálnych službách, o ktorom bude v pondelok (19. 8.) rokovať Hospodárska a sociálna rada SR. Novela zákona bola do medzirezortného pripomienkového konania predložená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



V prípade, že zabezpečenie prístupu k potrebným sociálnym službám pre odkázané osoby nebude zo strany obce možné, musí zabezpečiť služby u konkrétneho poskytovateľa, ktorého si FO sama vybrala a uviedla v žiadosti.



"Nejde pritom prioritne o to, aby oprávnené osoby mali prístup k sociálnej službe na lokálnej úrovni v konkrétnej podobe podľa svojich ideálnych predstáv u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, ale o to, aby pre nich boli reálne dostupné také sociálne služby, ktoré zodpovedajú ich stupňu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a potrebe riešenia alebo zmiernenia súvisiacej nepriaznivej sociálnej situácie a môžu im pomôcť viesť dôstojný a čo najnezávislejší život," uviedol rezort v dôvodovej správe.



Návrh zákona reaguje na demografický vývoj na Slovensku, ktorý je spojený so starnutím populácie a taktiež s nárastom počtu FO odkázaných na pomoc inej osoby. Začiatok platnosti časti novely navrhujú predkladatelia na december tohto roka, zvyšná časť by mala byť účinná od januára budúceho roka.