Rezort: Doba poskytovania pomoci pre cestovný ruch a gastro sa predĺži

Bratislava 10. februára (TASR) – Doba poskytovania pomoci pre cestovný ruch a gastro sa predĺži. V prípade malej schémy "de minimis" sa bude poskytovať aj za december 2021, pri veľkej schéme budú môcť podnikatelia žiadať aj za mesiace september až december. Počas mimoriadneho živého vysielania na sociálnej sieti to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková.



Štátna tajomníčka upozornila, že podnikatelia môžu čerpať aj spätne, za doposiaľ otvorené mesiace. Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV Tomáš Ondrčka priblížil, že obdobie je od apríla 2020 do decembra 2021, pričom obe schémy pokrývajú rovnaké obdobie.



Základným kvalifikačným predpokladom je pokles na tržbe minimálne 40 %, a to pri malej aj veľkej schéme. Pri veľkej schéme je však podľa Brunckovej rozdiel v tom, že podnikateľ musel byť aj v strate, pričom sa kompenzuje to, čo predstavuje nižšiu sumu.



Pokiaľ ide o schému o de minimis, podnikatelia môžu žiadať cez portál slovensko.sk, kde je potrebné vyplniť formulár. Štátna tajomníčka podotkla, že pri veľkej schéme je proces o niečo zložitejší, keďže tam je treba dokladať aj účtovné doklady.



Uchádzať o pomoc sa podnikatelia budú môcť do konca apríla. "Napriek tomu, že doteraz nebola obmedzená lehota, dokedy je možné žiadosti podávať, tak sme pristúpili k tomu, že je potrebné, aby sa tieto žiadosti nejakým spôsobom limitovali," skonštatovala Bruncková.



Celkovo má rezort dopravy na túto pomoc k dispozícii 257 miliónov eur. Pri schéme de minimis sú podľa štátnej tajomníčky zakontrahované žiadosti na úrovni 158 miliónov eur, z čoho približne 130 miliónov eur už bolo vyplatených. V prípade veľkej schémy je zakontrahovaný objem zhruba 23 miliónov eur, z čoho vyplatených bolo približne 17 miliónov eur.