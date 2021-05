Rezort doperavy zrejme príde o kompetencie v oblasti výstavby

Bratislava 7. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má byť po novom už len Ministerstvo dopravy SR. Oblasť výstavby by totiž mal prevziať nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Vyplýva to z návrhu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Zverejnený bol na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Vznik nového úradu súvisí s pripravovaným návrhom zákona o územnom plánovaní a návrhom zákona o výstavbe. "Dôvodom zriadenia je centralizácia agendy územného plánovania a výstavby s cieľom zlepšenia a posilnenia dlhodobo zanedbávanej a pre výstavbu a všeobecný sídelný a územný rozvoj tak podstatnej činnosti, akou je územné plánovanie na základe jednotných princípov, zásad a metodiky," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Od 1. decembra 2021 by mali podľa návrhu prejsť práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon kompetencie v oblasti výstavby z MDV na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Majetok štátu, ktorý bol k 30. novembru 2021 v správe MDV a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti výstavby, by mal tiež prejsť od 1. decembra tohto roka do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu.



Medzirezortné pripomienkové konanie má trvať do 26. mája. Účinnosť novely zákona sa navrhuje na 1. decembra tohto roka okrem určitých bodov, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.