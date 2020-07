Rezort dopravy: Analýzou potrieb pre jednotlivé oblasti zistíme úspory

Bratislava 28. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aktuálne spracováva podklady na vypracovanie potrieb v jednotlivých oblastiach, v ktorých má rezort kompetenciu. Na základe analýzy týchto podkladov bude možné identifikovať prípadné úspory. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



"MDV SR sa aktuálne zaoberá riešením následkov, ktoré spôsobila pandémia COVID-19, či už na strane príjmov alebo výdavkov v roku 2020 a aj tým, čo to spôsobí v ďalšom období. Zároveň sa práve oficiálne začal proces prípravy rozpočtu na roky 2021 – 2023," priblížilo ministerstvo.



Momentálne tak pracuje na podkladoch s cieľom vypracovať potreby v oblastiach, ako sú cestná a železničná infraštruktúra, cestovný ruch, letiskové spoločnosti, vodná doprava, oblasť telekomunikácií či poštových služieb. Až po analýze predložených podkladov tak podľa MDV bude možné zaujať stanovisko a identifikovať úspory. "MDV SR je však rezort s veľkými potrebami, našou ambíciou je využiť prostriedky, ktoré dokážeme usporiť tam, kde nám chýbajú," podotkol rezort dopravy.



Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že jednotlivé ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o 10 %. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) vtedy priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur.