Rezort dopravy: Brusel chce autonómne vlaky, prvý krok sme už urobili

Bratislava 30. apríla (TASR) - Brusel má ambíciu zaviesť autonómne vlaky, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už v tejto oblasti urobilo prvý krok. Uviedol to hovorca rezortu Ivan Rudolf.



Rudolf priblížil, že 6,5 milióna eur z eurofondov použije MDV na zvýšenie bezpečnosti vo vlakoch aj na koľajniciach. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podpísal zmluvu, ktorou zaistil financovanie projektu moderného vlakového zabezpečovacieho systému do 12 koľajových vozidiel z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).



Cieľom spomínaného projektu je zvýšenie bezpečnosti na železniciach. Inštaláciou systému sa splní povinnosť, ktorá je pri prevádzke vlakov pri väčšej rýchlosti ako 120 kilometrov za hodinu. "V tejto rýchlosti už nie je možné zastaviť vlak na vzdialenosť, na ktorú dovidí rušňovodič. Preto je snaha zlepšiť bezpečnosť železničnej prevádzky, a to zavedením takého zabezpečovacieho zariadenia, ktoré prenáša informácie o prejazdnosti trate do lokomotívy prostredníctvom snímačov v koľajisku alebo pomocou GSM signálu," vysvetlil rezort.



Rudolf doplnil, že celoeurópsky používaný systém ETCS dokáže v prípade prekážky automaticky vypočítať potrebnú silu brzdenia tak, aby zastavenie bolo nielen bezpečné, ale aj energeticky efektívne. "Takéto zariadenia sú na železničných tratiach ako vysielače - už sú inštalované v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) - a ako prijímače v rušňoch - aktuálne projekty Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)," vysvetlil rezort. Projekt dodania a inštalácie systému je teda druhou etapou, pri ktorej sa tento systém nainštaluje do deviatich rušňov. Oprávnené náklady oboch projektov sú spolu viac ako 11 miliónov eur.



"ZSSK na druhú etapu dostane podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 6,5 milióna eur z OPII," dodalo ministerstvo s tým, že realizáciou oboch etáp projektu sa zvýši počet vlakov, ktoré budú môcť využívať všetky bezpečnostné aj rýchlostné parametre modernizovaných železničných tratí. Na tento projekt, ktorý má vďaka podpísanej zmluve zabezpečené financovanie, sa realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa.



"Železničná doprava je moja absolútna priorita, každý projekt na zvýšenie jej bezpečnosti, rýchlosti či komfortu považujem za mimoriadne prínosný. Vďaka eurofondom dokážeme realizovať kroky, ktoré nás približujú k cieľu - teda aby v roku 2030 jazdili v Európskej únii autonómne vlaky. A to chceme dosiahnuť aj na Slovensku," uviedol Doležal.