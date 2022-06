Rezort dopravy zapracuje valorizačný vzorec do verejných obstarávaní

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude zapracovávať valorizačný vzorec do nových verejných obstarávaní a nových zmlúv. Usmernilo aj podriadené organizácie, aby vzorec aplikovali do súťaží. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo videu na sociálnej sieti. Vzorec zohľadňuje rast inflácie, obsahuje špecifický rast cien nafty aj špecifický index cien stavebných materiálov.



Doležal skonštatoval, že vzorec umožní zhotoviteľovi predložiť ponuku, ktorá mu v prípade potreby bude v čase valorizovaná. Podotkol, že vzorec je obojsmerný. "Ak príde v budúcnosti k poklesu cien stavebných materiálov, štát môže vďaka tomuto valorizačnému vzorcu aj šetriť," dodal.



Pri tvorbe vzorca podľa ministra dopravy komunikovali aj so Štatistickým úradom SR, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Útvarom hodnoty za peniaze či s Úradom vlády SR. Rezort dopravy zároveň usmernil aj podriadené organizácie, aby vzorec aplikovali do verejných obstarávaní. Vníma to aj ako dobrú inšpiráciu pre samosprávy alebo iných obstarávateľov.



V prípade existujúcich stavieb má podľa Doležala MDV predložiť ekonomickú metodiku, ako posudzovať jednotlivé nároky zhotoviteľov, do konca júna. To, ako majú organizácie pristupovať k nárokom zhotoviteľov, aby neodišli zo stavby, má byť formou metodického usmernenia.