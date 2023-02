Rezort dopravy by mal poskytovať dotácie na historické vozidlá

Bratislava 15. februára (TASR) - Na obnovu historických koľajových vozidiel by malo Ministerstvo dopravy (MD) SR poskytovať dotácie. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR v zákone, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania.



Oprávneným žiadateľom o dotáciu by mohla byť mimovládna nezisková organizácia alebo občianske združenie. Žiadateľ by mal spolufinancovať obnovu dráhového vozidla minimálne vo výške 20 %.



Podmienkou dotácie je, že vozidlo musí byť staršie ako 30 rokov a je zachovávané pre múzejné, dokumentačné účely alebo je príležitostne určené na komerčné prevádzkové účely. Jeho technické vyhotovenie musí zodpovedať dobovému stavu.



Zákonodarcovia navrhujú, aby z dotácie bolo možné financovať obnovu vonkajšieho vzhľadu, pojazdu, skrine historického vozidla, jeho vnútorných inštalácií, interiéru alebo pohonného reťazca.



Žiadosti má vyhodnocovať minimálne päťčlenná komisia zriadená ministrom dopravy. Podmienkou je, že komisia musí mať nepárny počet členov.



Účinnosť je navrhovaná od 1. mája 2023.