Rezort dopravy čaká na dofinancovanie štátnych železníc,chýba 155 mil.

Bratislava 22. februára (TASR) - Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) má Ministerstvo financií (MF) SR vyplatiť 90 miliónov eur a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) 65 miliónov eur do týždňa. V stredu po rokovaní vlády o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť.



"Pred schválením rozpočtu povedala jedna zo strán, aby sa rozpísala Všeobecná pokladničná správa. Tam sú dve položky. Jedna položka je pre ŽSR a druhá pre ZSSK. To, čo bolo rozpísané a čo poslanci schválili, chceme a požadujeme tak, aby železnice mohli normálne fungovať," povedal Kmeť s tým, že s MF rokujú. Ako ďalej informoval, podľa neho peniaze dostanú a nemalo by hroziť zrušenie vlakových spojov.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý vedie aj ministerstvo financií, odmietol obavy z možných problémov štátnych spoločností. "Rokovania som účastný, netreba sa obávať, financie sú nachystané na to, aby sme pokryli tieto potreby. Teraz prebiehajú technické detaily medzi ministerstvom dopravy a financií, ale všetko je pod kontrolou," povedal Heger.