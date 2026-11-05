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Rezort dopravy čaká od Slovenskej pošty zastavenie zlého hospodárenia
Pri zmenách pobočkovej siete pôšt ministerstvo plne rešpektuje zákonné kompetencie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR očakáva od nového vedenia Slovenskej pošty konštruktívny prístup, dôslednú analýzu hospodárenia a prijímanie opatrení na zastavenie jeho negatívneho vývoja. „Všetky zámery vedenia musia vychádzať z transparentných podkladov a byť vopred prerokované so samosprávami a s dotknutými stranami,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie MD v súvislosti s transformáciou štátnej poštovej spoločnosti vrátane zatvárania pobočiek a prepúšťania zamestnancov.
„Transformačné procesy, personalistika a hospodárenie Slovenskej pošty spadajú podľa Obchodného zákonníka do výlučnej pôsobnosti jej predstavenstva, do ktorej ministerstvo nemá právomoc zasahovať,“ podotklo MD. Pri zmenách pobočkovej siete pôšt ministerstvo plne rešpektuje zákonné kompetencie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa podľa MD nezúčastní na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý má 10. novembra v programe predstavenie vízie Slovenskej pošty jej novým vedením.
„Mrzí nás, že tieto výbory sú pravidelne zvolávané v termíne, keď má minister vopred verejne známy iný mimoriadne dôležitý program, v tomto prípade rokovanie českej a slovenskej vlády,“ uviedlo MD s tým, že napriek tomu zabezpečí účasť vedúcich predstaviteľov rezortu. „Do budúcnosti by sme preto ocenili, aby sa výbory zvolávali v dostatočnom predstihu,“ dodalo ministerstvo.
Podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) zvolal jeho schôdzu na utorok 10. novembra so začiatkom o 12.00 h. „Nové vedenie Slovenskej pošty na čele s Norbertom Polievkom zatiaľ nepredstavilo svoju víziu ani konkrétne kroky, ktorými chce situáciu riešiť,“ uviedol Janckulík. Prepúšťanie podľa neho pokračuje, rajóny sa zväčšujú, sťažnosti na prístup stredného manažmentu neustávajú, nezlepšili sa ani platové podmienky a zamestnanci naďalej dostávajú mzdy, ktoré musia byť dorovnávané do výšky minimálnej mzdy.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka prijal pozvanie na parlamentný výbor a je pripravený diskutovať o aktuálnej situácii spoločnosti a aj o budúcich riešeniach. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.
Polievka pôsobil v Slovenskej pošte 26 rokov pred svojím vymenovaním na jej čelo zhruba pred 50 dňami. Medzitým v spoločnosti tri roky nepôsobil, bol generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. „Od svojho príchodu sa preto intenzívne oboznamuje s aktuálnou situáciou pošty, stretáva sa s odborovými organizáciami ako zástupcami zamestnancov, bolo podpísané memorandum o spolupráci,“ uviedla Lukáčová.
Šéf pošty zároveň navštevuje jej pracoviská a partnerské organizácie. „Pripravuje ucelený dokument, ktorý bude realisticky definovať budúce smerovanie pošty, opatrenia na zabezpečenie týchto plánov vrátane nutných legislatívnych zmien,“ dodala hovorkyňa.
„Transformačné procesy, personalistika a hospodárenie Slovenskej pošty spadajú podľa Obchodného zákonníka do výlučnej pôsobnosti jej predstavenstva, do ktorej ministerstvo nemá právomoc zasahovať,“ podotklo MD. Pri zmenách pobočkovej siete pôšt ministerstvo plne rešpektuje zákonné kompetencie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa podľa MD nezúčastní na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý má 10. novembra v programe predstavenie vízie Slovenskej pošty jej novým vedením.
„Mrzí nás, že tieto výbory sú pravidelne zvolávané v termíne, keď má minister vopred verejne známy iný mimoriadne dôležitý program, v tomto prípade rokovanie českej a slovenskej vlády,“ uviedlo MD s tým, že napriek tomu zabezpečí účasť vedúcich predstaviteľov rezortu. „Do budúcnosti by sme preto ocenili, aby sa výbory zvolávali v dostatočnom predstihu,“ dodalo ministerstvo.
Podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) zvolal jeho schôdzu na utorok 10. novembra so začiatkom o 12.00 h. „Nové vedenie Slovenskej pošty na čele s Norbertom Polievkom zatiaľ nepredstavilo svoju víziu ani konkrétne kroky, ktorými chce situáciu riešiť,“ uviedol Janckulík. Prepúšťanie podľa neho pokračuje, rajóny sa zväčšujú, sťažnosti na prístup stredného manažmentu neustávajú, nezlepšili sa ani platové podmienky a zamestnanci naďalej dostávajú mzdy, ktoré musia byť dorovnávané do výšky minimálnej mzdy.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Norbert Polievka prijal pozvanie na parlamentný výbor a je pripravený diskutovať o aktuálnej situácii spoločnosti a aj o budúcich riešeniach. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.
Polievka pôsobil v Slovenskej pošte 26 rokov pred svojím vymenovaním na jej čelo zhruba pred 50 dňami. Medzitým v spoločnosti tri roky nepôsobil, bol generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. „Od svojho príchodu sa preto intenzívne oboznamuje s aktuálnou situáciou pošty, stretáva sa s odborovými organizáciami ako zástupcami zamestnancov, bolo podpísané memorandum o spolupráci,“ uviedla Lukáčová.
Šéf pošty zároveň navštevuje jej pracoviská a partnerské organizácie. „Pripravuje ucelený dokument, ktorý bude realisticky definovať budúce smerovanie pošty, opatrenia na zabezpečenie týchto plánov vrátane nutných legislatívnych zmien,“ dodala hovorkyňa.