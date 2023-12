Rezort dopravy chce modernizovať vlakové trate na vyššiu rýchlosť

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy SR sa plánuje v novom roku zamerať aj na modernizáciu železničných tratí. Tie chce opraviť a zmodernizovať, aby po nich vlaky mohli jazdiť vyššou rýchlosťou. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) poveril vedenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), aby do konca marca 2024 pripravili verejné obstarávanie. Vo videu na sociálnej sieti to v piatok (29. 12.) uviedol šéf rezortu dopravy s tým, že sa pri modernizácii železníc chcú uchádzať o prostriedky z plánu obnovy.



"Dal som pokyn generálnemu riaditeľovi železníc, aby začal obstarávania do konca tretieho mesiaca budúceho roka, na objem minimálne jednej miliardy eur," priblížil Ráž. Rezort dopravy chce modernizáciou železničných tratí riešiť zastaranú alebo poškodenú infraštruktúru, ktorá má podľa nich na svedomí veľkú časť meškaní vlakov.



Pri modernizácii železničných tratí sa plánuje rezort dopravy uchádzať o dodatočné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. Podľa Ráža je modernizácia železničných zvrškov realizovateľná do polovice roku 2026, čo je aj predpokladom oprávnenosti čerpania prostriedkov z plánu obnovy.