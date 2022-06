Rezort dopravy chce organizovať konferencie o čerpaní z plánu obnovy

Bratislava 2. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánuje zorganizovať tri konferencie o tom, ako čerpať z plánu obnovy. Cenu predpokladá na takmer 100.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania.



Rezort dopravy chce zabezpečiť služby súvisiace so zabezpečením troch konferencií vo forme diskusných panelov v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska. Malo by ísť o mestá Bratislava, Banská Bystrica a Košice alebo okolie týchto miest do vzdialenosti 40 kilometrov.



"Cieľom konferencií je proaktívne odkomunikovať predstaviteľom samospráv a odbornej verejnosti, respektíve oprávneným žiadateľom možnosti a spôsob, ako rýchlo a efektívne čerpať prostriedky z plánu obnovy vo výzvach zameraných na výstavbu a rozvoj cyklistickej infraštruktúry a tiež z pripravovanej výzvy zameranej na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov," opísalo ministerstvo dopravy v oznámení.



Lehota na predkladanie ponúk je do 13. júna. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Zákazka by podľa zverejneného oznámenia nemala byť spolufinancovaná z eurofondov.