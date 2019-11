Rezort dopravy chce predložiť materiál na vládu ku koncesii letiska

Bratislava 24. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce do konca tohto roka ešte predložiť materiál na vládu v súvislosti s koncesiou bratislavského letiska. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



Ministerstvo dopravy podľa odboru komunikácie v súčasnosti pracuje na aktualizácii dokumentácie potrebnej na vypracovanie materiálu na rokovanie vlády SR, ktorý sa v súlade s platnými predpismi vyjadruje k vyhláseniu výberu koncesionára pre bratislavské letisko. "MDV chce predmetný materiál predložiť na rokovanie vlády do konca roka 2019," dodal rezort dopravy.



Koncesný variant by mal byť pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave najlepšou alternatívou. Predmetom koncesnej zmluvy má byť pritom prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Vyplýva to z materiálu Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý ešte v decembri minulého roka schválila vláda.