Rezort dopravy chce rekonštruovať železničné stanice z plánu obnovy

Žilina 13. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa chce uchádzať o financie na rekonštrukciu budov železničných staníc zo zdrojov plánu obnovy. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to povedal vo štvrtok (12. 11.) v Žiline na brífingu po podpise zmluvy na rekonštrukciu železničného uzla Žilina, ktorá nezahŕňa rekonštrukciu budovy železničnej stanice.



"Podľa prvých signálov z Európskej komisie (EK) veľmi oceňujú, že chceme investovať do obnovy budov a zvyšovania energetickej efektivity. Do toho jednoznačne spadnú aj verejné budovy, respektíve budovy železničných staníc. Katastrofálna stanica je nielen v Žiline a v Trenčíne, rovnako aj v Bratislave," podotkol Doležal.



Ministerstvo bude podľa neho pracovať na tom, aby presvedčilo EK, že investície do obnovy budov vrátane železničných staníc budú oprávnené. "Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nemajú prostriedky na to, aby odstraňovali trvalé obmedzenia traťovej rýchlosti, kde vlak na južnej trase chodí 30 kilometrov za hodinu. Nieto ešte, aby mali prostriedky na rekonštrukciu staničných budov. Tam nie je iná odpoveď," dodal Doležal.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne vidí možnosť získať spoločne so ŽSR zdroje na rekonštrukciu technicky a historicky zaujímavej budovy železničnej stanice v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry. "S generálnym riaditeľom ŽSR komunikujeme a budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom to dokážeme zvládnuť. Aby sa nestalo to, čo sa dnes objektívne deje na trati Bratislava – Žilina, že staničné budovy, pokiaľ sa nenájde iný spôsob financovania, zostávajú nezrekonštruované. A pritom už majú v poriadku všetko okolie, čo súvisí s nástupišťami a traťami," skonštatoval Fiabáne.