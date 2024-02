Rezort dopravy chce rozšíriť svoje kompetencie pri dopravnom značení

Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR chce rozšíriť svoje kompetencie o vydávanie záväzných stanovísk k osádzaniu dopravného značenia či dopravných zariadení i o dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami. Vyplýva to z návrhu zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý rezort dopravy predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Podobný návrh predložili koncom minulého roka do Národnej rady (NR) SR aj poslanci za Smer-SD Ján Mažgút a Erik Kaliňák, vo februári ho však Mažgút vzal späť.



"S cieľom rozšíriť dozornú právomoc Ministerstva dopravy SR sa ustanovuje, že tento ústredný orgán štátnej správy je oprávnený vyžiadať si projektovú dokumentáciu k žiadosti o použitie dopravných značiek a dopravných zariadení predloženej príslušnému cestnému správnemu orgánu alebo obci a zaujať k návrhu záväzné stanovisko," vysvetlil rezort dopravy v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Ministerstvo plánuje túto kompetenciu využiť v prípade, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o dôvody hodné osobitného zreteľa. "Po vydaní záväzného stanoviska ministerstvom je príslušný cestný správny orgán alebo obec povinná konať v súlade s týmto aktom ministerstva," uviedol rezort dopravy.



Ministerstvo navrhuje rozšíriť svoje kompetencie aj o štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje verejný záujem alebo ide o osobitné okolnosti. "V praxi môže ísť predovšetkým o kontrolu zmien organizácie dopravy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky s nežiaducimi socio-ekonomickými vplyvmi na určitý región," uviedol rezort dopravy.



Podnet na vykonanie odborného dozoru si vyhodnotí rezort dopravy. V prípade, že ním uložené opatrenia nebudú plnené, môže uložiť pokutu do výšky 33.190 eur.



V súčasnosti štátny odborný dozor nad cestami prvej triedy vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, nad cestami druhej a tretej triedy okresné úrady a nad miestnymi cestami obce. Pod dozorom ministerstva dopravy sú v súčasnosti len diaľnice.