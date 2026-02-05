< sekcia Ekonomika
Rezort dopravy chce začať súťaž na mostný PPP projekt do 31. marca
Predpokladaná hodnota projektu na obnovu vybraných 575 cestných mostov na celom Slovensku by podľa spomínaného oznámenia mala byť 2,873 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR predpokladá vyhlásiť súťaž na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy do 31. marca 2026. Vyplýva to z predbežného oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa rozhodnutia vlády zo 17. decembra 2025 malo ministerstvo začať verejné obstarávanie koncesionára mostného PPP projektu do 31. januára tohto roka.
Predpokladaná hodnota projektu na obnovu vybraných 575 cestných mostov na celom Slovensku by podľa spomínaného oznámenia mala byť 2,873 miliardy eur. Projekt má trvať celkovo 35 rokov, pričom ministerstvo očakáva, že predrealizačná fáza a výstavba potrvajú päť rokov a tri mesiace s postupným odovzdávaním mostných úsekov do predčasného užívania. Vybraný koncesionár bude následne zabezpečovať prevádzku a údržbu mostov 30 rokov od dokončenia prác.
V rámci štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP Mosty ministerstvo uskutočnilo testovanie trhu a oslovilo 136 subjektov - stavebné spoločnosti, koncesionárov, finančné inštitúcie, investorov a PPP konzultantov. Zámerom bolo predstaviť a poskytnúť základné informácie o pripravovanom projekte, s cieľom otestovať všeobecný záujem a získať prvotnú spätnú väzbu. S vybranými respondentmi ministerstvo uskutočnilo aj osobné rokovania.
PPP projekt bude zahŕňať návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu. „Projekt bude obstarávaný postupom súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ oznámilo ministerstvo. Mosty na obnovu cez PPP vybralo na základe ich technického stavu, významu pre bezpečnosť, dopravné prepojenia a dostupnosť.
Podľa návrhu projektu obnovené budú mosty v stavebno-technickom stave (STS) uspokojivý, zlý a veľmi zlý, teda v stupňoch IV až VI. Mosty v havarijnom stave (najvyšší stupeň VII) nie sú do projektu zahrnuté z dôvodu, že jeho príprava trvá dlhšie a ich rekonštrukcia neznesie odklad. Mosty obnovia ich úplnou výmenou alebo komplexnou rekonštrukciou nosných častí pri zachovaní požadovaných technických parametrov.
„Hlavným cieľom projektu je zásadné zníženie miery technickej degradácie mostnej infraštruktúry a spomalenie negatívneho trendu vývoja STS mostov, ktoré sa dlhodobo neobnovovali a dosiahli koniec svojej životnosti,“ uviedlo ministerstvo dopravy. Zámerom je stabilizovať a postupne zlepšovať technickú úroveň mostov, a tým znížiť podiel mostov v stupňoch IV až VI.
