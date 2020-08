Rezort dopravy chce zlepšiť prístup k vysokokapacitným sieťam

Bratislava 3. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje novú legislatívu o elektronických komunikáciách. Informuje o tom v predbežnej správe na portáli slov-lex.sk. Cieľom je napríklad aj v čo najväčšej miere zabezpečiť prístup k vysokokapacitným sieťam a umožniť ich využívanie všetkým občanom a podnikateľským subjektom za primeranú cenu a pri zachovaní možnosti výberu. Verejnosť sa môže zapojiť do pripomienkovania do 8. augusta.



Nový návrh zákona má byť novšou obdobou súčasnej legislatívy z roku 2011, pričom rezort dopravy takto reaguje na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií vyvolané zavádzaním a používaním nových technológií, nárastom dopytu po online službách a potrebou rozšírenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov.



Účelom návrhu zákona má byť podľa predbežných informácií aj podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov konečných užívateľov. Zákon by podľa rezortu podporil aj inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci EÚ a predvídateľných regulačných prístupov. „Návrh zákona upravuje, v súlade so smernicou, práva a povinnosti spotrebiteľov, práva a povinnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických komunikácií a kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií, ktorými sú Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a MDV SR,“ uviedli.



Ako uzavrel rezort, predpokladaný termín začiatku pripomienkového konania je v septembri tohto roka.