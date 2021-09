Rezort dopravy chce zvýšiť záujem o štúdium v tejto oblasti

Bratislava 7. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb. Docieliť by to chcelo aj podujatím Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok vo Vrútkach. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Podujatie sa bude konať v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach. Návštevníci sa zoznámia so študijnými a učebnými odbormi v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb.



„Podujatím chceme mladých ľudí motivovať, aby študovali dopravné smery. Chceme im ukázať, že práca v doprave má svoj zmysel, čaro a hlavne budúcnosť," priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Súčasťou sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, návšteva priestorov autobusu, kamióna či rušňa. Na programe bude tiež diagnostika vozidiel, ale napríklad aj dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave.



„Veľkú perspektívu vidím v práci rušňovodiča. Železničná doprava je pri súčasnom trende ekologizácie budúcnosťou. Vlaky budú jazdiť stále, preto je pozícia rušňovodiča stabilným pracovným miestom, navyše so zaujímavým platom," myslí si Doležal.



Študuj dopravu je spoločné podujatie rezortu dopravy s mestom Vrútky, Strednou odbornou školou dopravnou Martin-Priekopa, ďalšími rezortnými strednými odbornými školami, Žilinskou univerzitou v Žiline, rezortnými zamestnávateľmi a vybranými regionálnymi partnermi.