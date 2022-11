Rezort dopravy chystá zákon o civilnom letectve, bude regulovať drony

Bratislava 24. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje nový zákon o civilnom letectve, ktorý bude regulovať aj drony. Nová legislatíva nahradí pôvodný zákon ešte z roku 1998. Mala by lepšie reagovať na nové trendy v letectve a zároveň obsahovať množstvo nových regulácií a pravidiel, ktoré sa postupne zavádzali v rámci celej Európskej únie. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu dopravy.



"Pandémia leteckú dopravu tvrdo zasiahla. Aj keď sa pomaly zotavuje, stále sme ďaleko od stavu v roku 2019. Proces zotavovania ale treba vnímať ako príležitosť robiť veci moderne, ekologicky a ekonomicky. Pre celý letecký priemysel je veľkou výzvou najmä hľadanie zelených riešení. Ministerstvo dopravy sa snaží reagovať na nové trendy, preto sme pripravili nový zákon o civilnom letectve, ktorý tomuto odvetviu určite pomôže," skonštatovala na úvod konferencie New Trends in Aviation Development 2022 štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.



Nová legislatíva by mala byť komplexná. Majú sa nastaviť jasné pravidlá, ktoré zjednodušia využívanie vzdušného priestoru a zároveň zvýšia bezpečnosť. "Vznikne napríklad národný systém užívateľov leteckého priestoru, upravia sa pravidlá lietania v zakázaných zónach, čiže v priestoroch okolo jadrových elektrární, a regulovať budeme aj bezpilotné lietadlá, teda drony, čo v doterajšom zákone nebolo," opísal riaditeľ odboru civilného letectva Michal Hýsek.



Na novom zákone o civilnom letectve začalo podľa odboru komunikácie pracovať ministerstvo dopravy spoločne s odborníkmi z praxe aj iných rezortov začiatkom roka 2021. Legislatíva by mala byť hotová na jar budúceho roka.