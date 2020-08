Rezort dopravy chystá zoznam projektov financovaných z fondu obnovy

Bratislava 9. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje zoznam reforiem a konkrétnych investičných projektov financovaných v rámci tzv. fondu obnovy. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy s tým, že sa to nebude týkať len ciest.



Ministerstvo zdôraznilo, že pri tvorbe zoznamu projektov sa nezameriava len na projekty dopravnej infraštruktúry, ako sú cesty, železnice a vodná doprava. Venuje sa aj podpore cestovného ruchu, bytovej výstavby, mestského rozvoja a iným reformám a investičným projektom, ktoré spadajú do kompetencie rezortu.



Zároveň sa momentálne uskutočňuje proces identifikácie projektov určených do nového operačného programu Slovensko, ako aj do týchto nových fondov. "Snahou MDV SR bude v maximálnej možnej miere využiť všetky zdroje financovania na prekonanie značného infraštruktúrneho dlhu, ktorý na Slovensku máme, a na podporu segmentov ekonomiky, ktoré boli zásadne zasiahnuté pandémiou COVID-19," priblížil odbor komunikácie ministerstva.



Tiež pripomenul, že zoznam projektov pre tzv. plán obnovy má byť vypracovaný na národnej úrovni za celú Slovenskú republiku na predbežné schválenie Európskou komisiou na jeseň a jeho finálne znenie sa očakáva na jar 2021.