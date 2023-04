Rezort dopravy deklaroval podporu požiadaviek SK 8 k novému zákonu

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR deklarovalo podporu požiadavkám združenia samosprávnych krajov SK 8 k návrhu nového zákona o verejnej osobnej doprave. Združenie o tom informovalo v pondelok.



Predstavitelia združenia sa v piatok (31. 3.) stretli s dočasne povereným ministrom dopravy SR Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Diskutovali ich pripomienky k uvedenému zákonu, ktorý sa 20. marca predložil v rámci medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom procese.



"Oceňujem, že župy boli k tvorbe návrhu zákona prizvané," uviedol predseda združenia a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Medzi diskutované pripomienky patrilo ponechanie možnosti núdzového opatrenia, pomocou ktorého by podľa Viskupiča nedošlo k obmedzeniu poskytovania dopravných služieb.



Debatovali aj o možnosti objednávania regionálnej železničnej dopravy. Pomocou toho by podľa predsedu mohlo prísť k lepšej nadväznosti medzi prímestskou autobusovou dopravou a regionálnou železničnou dopravou.



Ďalšou témou bolo založenie Národnej dopravnej autority. "Okrem toho sme rokovali aj o pripomienkach v súvislosti s reguláciou cien za vstupy na autobusové stanice," uviedol Viskupič.



Zástupcovia samosprávnych krajov na stretnutí poukázali na potrebu definovania jednoznačnej nezávislosti uvedenej novovzniknutej dopravnej autority. A to vo vzťahu k všetkým objednávateľom dopravných služieb. Návrh dopravnej sekcie združenia bol, aby členmi rozhodovacích orgánov dopravnej autority boli aj zástupcovia z radov vyššieho územného celku alebo organizátorov Integrovaného dopravného systému.



V návrhu zákona o verejnej osobnej doprave podľa združenia chýba možnosť riešenia situácie pri prerušení poskytovania dopravných služieb. A to núdzové opatrenie, ktoré by umožnilo krajom legálne riešiť mimoriadny stav, ak nie je uzatvorená zmluva o službách.



Doležal dodal, že sa so združením zhodli aj na potrebe vzniku dopravnej autority, ktorá bude koordinovať železničnú a autobusovú dopravu a prispeje nielen k lepšej nadväznosti spojov, ale aj efektívnejšiemu vynakladaniu verejných financií a pohodlnejšiemu cestovaniu pre občanov.