Rezort dopravy eviduje veľký záujem o schému pomoci pre cestovný ruch

Bratislava 26. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zatiaľ eviduje veľký záujem o schému pomoci pre cestovný ruch, žiadosti pribúdajú každým dňom. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Verí, že podnikateľom v tomto odvetví to pomôže preklenúť náročné obdobie.



"Schému pomoci pre cestovný ruch sme spustili 15. decembra, to znamená že podnikatelia sa už môžu uchádzať o peniaze zo 100-miliónového balíka," skonštatoval Doležal. Zdôraznil, že pri jej príprave komunikovali nielen s inštitúciami, ale najmä so zástupcami domáceho cestovného ruchu, či stavovskými organizáciami. "Považujem za dôležité nerozhodovať od stola, ale načúvať potrebám ľudí, preto sme pripravili jednoduchý formulár tak, aby o financie zo schémy pomoci vedeli ľudia požiadať bez stresu a zbytočnej byrokracie," skonštatoval.



Oprávnené obdobie pomoci je od začiatku pandémie, požiadať o pomoc teda môžu žiadatelia aj spätne, a to od 1. apríla 2020 až do 30. decembra 2021. Minister priblížil, že pomoc je zameraná na celý sektor cestovného ruchu, zahŕňa napríklad pomoc reštauráciám, športoviskám, lyžiarskym strediskám, cestovným kanceláriám či ubytovacím zariadeniam.