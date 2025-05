Rezort dopravy hľadá dohodu, aby odvrátil plánovanú blokádu dopravcov

Bratislava 29. mája (TASR) - Rezort dopravy rokuje s dopravcami združenými v Únii autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorí pripravujú protestnú blokádu hraničného priechodu Brodské od nedele 1. júna 2025. Cieľom je vyjsť im v ústrety a zabrániť obmedzeniam v doprave, informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo dopravy (MD) SR.



Prvou požiadavkou dopravcov je záväzok MD nezvyšovať mýto do konca aktuálneho volebného obdobia. „Do roku 2019 existoval legislatívny mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa mýtne sadzby pravidelne každý rok valorizovali. Ak by tento mechanizmus valorizácie pokračoval, znamenalo by to, že dopravcovia by na mýte zaplatili o približne 310 miliónov eur viac,“ vysvetlil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Doplnil, že počas rokovaní v priebehu roka 2024 s dopravcami sa MD zaviazalo, že mýto do konca aktuálneho volebného obdobia sa nebude zvyšovať, teda ani valorizovať. Na druhej strane pripomenul, že drvivá väčšina štátov Európskej únie výšku sadzby každoročne zvyšuje.



„Zároveň musím uviesť, že zvýšenie mýta nastane až od 1. 7. 2025, tzn., že dopravcovia mali viac ako rok na prispôsobenie sa podmienkam podľa novej európskej smernice Eurovignette, čím dostali dopravcovia maximálny možný čas na prispôsobenie sa novým podmienkam,“ skonštatoval minister. „V zmysle vyššie uvedeného teda vieme potvrdiť prísľub MD, že do konca volebného obdobia mýto zvyšovať nebudeme,“ podčiarkol.



Druhou požiadavkou autodopravcov je zlúčenie sadzieb mýta pre Emisné triedy Euro 0 - IV. Rezort zdôraznil, že zlúčenie takýchto emisných tried je v rozpore so smernicou Eurovignette o novom mýte a je v rozpore so stratégiou ochrany prírody a zabezpečenia ekologickejšej a udržateľnej dopravy. Samotná transpozícia smernice do nášho zákona mala byť pritom spracovaná na základe odborných analýz akademickej obce.



Napriek uvedenému Ministerstvo dopravy SR v priebehu budúceho týždňa osloví Európsku komisiu s otázkou, či by bolo možné zjednotiť Emisné triedy 0 - IV a zároveň, či takýmto konaním bude zabezpečený súlad s transpozíciou tejto novej smernice.